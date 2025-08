Justiça Federal realiza 460 audiências e garante acesso a direitos previdenciários em Óbidos

Entre os dias 29 e 31 de julho, a cidade de Óbidos recebeu mais uma edição dos mutirões da Justiça Federal, promovidos por meio de um Acordo Técnico firmado entre a Subseção Judiciária de Santarém e o Governo Municipal. A ação tem garantido, de forma contínua, o acesso mais célere e humanizado aos serviços da Justiça Federal para os moradores da Calha Norte paraense.

Durante os três dias de atividades, foram realizadas 460 audiências de instrução e julgamento, mediadas por três juízes federais, com foco em benefícios previdenciários voltados especialmente aos segurados especiais, como agricultores, pescadores e trabalhadores rurais. Os processos envolviam moradores de diversos municípios da região, reforçando o alcance e a importância do mutirão.

Servidores da Justiça Federal em Óbidos

Além das audiências, também foram feitas mais de 60 perícias médicas na Unidade Colaborativa Descentralizada da Justiça Federal em Óbidos, instalada em novembro de 2024 — a primeira unidade do tipo no Oeste do Pará. A presença da unidade tem sido essencial para reduzir deslocamentos de longas distâncias, facilitar o andamento dos processos e fortalecer a cidadania.

A iniciativa integra os esforços da Justiça Federal em interiorizar seus serviços e democratizar o acesso à justiça, principalmente para populações que vivem em regiões afastadas dos grandes centros urbanos. Com os mutirões, o tempo de resposta judicial é reduzido, e os segurados conseguem ter seus direitos analisados e, muitas vezes, garantidos em tempo mais curto.

A parceria com o Governo Municipal de Óbidos tem sido fundamental para a logística e acolhimento dos profissionais e beneficiários durante os atendimentos. A expectativa é que novas edições do mutirão continuem sendo realizadas no município, contribuindo com a efetivação de direitos sociais e previdenciários da população.

www.obidos.net.br - Com informações Comunicação/PMO