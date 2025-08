Projeto “Mulheres e Crianças da Amazônia” realiza exposição durante a Festividade de Sant’Ana 2025

Durante os festejos em honra à padroeira Senhora Sant’Ana, em Óbidos, o projeto “Mulheres e Crianças da Amazônia” promoveu, entre os dias 21 e 25 de julho, uma expressiva exposição com produtos confeccionados no ateliê comunitário “Fios de Esperança”. A mostra fez parte da programação cultural da festividade e destacou o talento e a criatividade de mulheres, crianças e adolescentes atendidos pela iniciativa.

Foram apresentados ao público diversos itens produzidos durante as oficinas de corte, costura básica e crochê, como roupas de cama, roupas íntimas, pijamas adultos e infantis, além de acessórios utilitários. Cada peça reflete o empenho coletivo das participantes e o cuidado artesanal na confecção dos produtos, resultado de meses de aprendizado e prática.

As oficinas ocorrem no município de Óbidos, de terça a sexta-feira, com duração de três horas diárias ao longo de oito meses. Atualmente, cerca de 60 mulheres, crianças e adolescentes participam das atividades oferecidas pelo projeto nesse polo.

Além da qualificação técnica, o projeto estimula práticas de economia solidária, buscando construir um modelo de desenvolvimento baseado na cooperação, inclusão social e sustentabilidade. A comercialização dos produtos é realizada de forma coletiva, promovendo o empreendedorismo feminino e o fortalecimento dos vínculos comunitários.

O lema do projeto — “Em nossas mãos está o cuidado e a preservação da vida!” — traduz o compromisso com a emancipação das mulheres e a formação de crianças e jovens para o cuidado com a “Casa Comum”, conceito inspirado na encíclica do Papa Francisco, que propõe uma nova relação com o meio ambiente.

Presente atualmente em quatro municípios da Diocese de Óbidos — Curuá, Faro, Óbidos e Oriximiná —, o projeto atende aproximadamente 350 pessoas, com idades entre 7 e 75 anos. A iniciativa é promovida pela Diocese de Óbidos, sob a liderança do Bispo Diocesano Dom Bernardo Johannes, e visa interromper ciclos de vulnerabilidade por meio da educação, geração de renda, valorização da autoestima, ações de saúde e fortalecimento da pastoral.

A exposição durante a Festividade de Sant’Ana foi uma oportunidade de dar visibilidade às ações do projeto, sensibilizar a comunidade local e valorizar o protagonismo das mulheres amazônidas na construção de uma sociedade mais justa, sustentável e solidária.

