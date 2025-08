Oriximiná celebra com fé, emoção e muitos fogos o Círio Fluvial de Santo Antônio 2025

Na noite deste domingo, 03 de agosto, o povo de Oriximiná protagonizou mais uma belíssima demonstração de fé e devoção durante a realização do tradicional Círio Fluvial de Santo Antônio. O evento, um dos mais esperados da festividade religiosa no município, reuniu milhares de fiéis em um espetáculo de luzes, orações e celebração nas águas do Rio Trombetas.

A programação teve início ainda de madrugada, com a tradicional alvorada que percorreu as ruas da cidade anunciando o grande dia. Já por volta das 19h, teve início a romaria fluvial, que este ano partiu da Comunidade Santo Antônio do Lago Xiriri – Médio Trombetas II, localizada na zona rural de Oriximiná.

A imagem de Santo Antônio foi conduzida em uma balsa especialmente ornamentada, com uma grande escultura do padroeiro, iluminada por jogos de luz que encantaram o público durante todo o trajeto fluvial. A balsa foi acompanhada por uma verdadeira procissão de embarcações enfeitadas e iluminadas, numa grande manifestação de fé que percorreu as águas do Rio Trombetas até o porto da cidade.

Ao chegar ao cais por volta das 21h, um dos momentos mais emocionantes do Círio foi vivido: centenas de barquinhas feitas com anhingas e pequenas velas foram soltas no rio, criando um cenário mágico e simbolizando as preces e agradecimentos dos fiéis. Logo após, uma grande queima de fogos iluminou o céu de Oriximiná, marcando a chegada de Santo Antônio à cidade e sendo saudada com muitos aplausos.

A imagem do padroeiro foi recebida pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, que, acompanhado por padres da Diocese, conduziu a procissão pelas ruas da cidade até a Praça de Santo Antônio. Lá, foi celebrada uma missa campal que reuniu milhares de devotos em oração, encerrando com emoção e espiritualidade mais uma edição do Círio Fluvial de Santo Antônio.

O evento reafirma a forte devoção da população oriximinaense a seu padroeiro e mantém viva uma tradição que atravessa gerações, unindo fé, cultura e identidade regional.

