Desde o lançamento em julho de 2022, mais de vinte milhões de brasileiros já emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O dado foi divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta segunda-feira (10), marcando um avanço significativo na adoção do novo modelo, que substitui gradualmente o antigo Registro Geral (RG).

Entre os estados que mais emitiram a CIN estão Minas Gerais, com 2,46 milhões de documentos, seguido pelo Rio Grande do Sul (1,92 milhão) e São Paulo (1,91 milhão). Já em termos proporcionais à população, os destaques são o Piauí, onde 29,78% dos habitantes já possuem o novo documento, o Acre (23,79%) e Alagoas (19,22%).

A meta do governo federal é alcançar cerca de 130 milhões de emissões da nova carteira até o fim de 2026. A CIN é válida em todo o território nacional e substituirá o RG para todos os fins legais.

O novo documento está disponível em versão física e digital. A primeira via, impressa em papel de segurança, é gratuita. Já a versão digital, acessível pelo aplicativo gov.br, permite a integração de outros documentos, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), título de eleitor e Carteira de Trabalho. Pessoas com deficiência podem incluir na CIN símbolos de acessibilidade, conforme sua necessidade.

Para obter o documento, é necessário agendar o atendimento junto ao instituto de identificação do estado. No dia marcado, o cidadão deve apresentar certidão de nascimento ou casamento. Mais informações estão disponíveis no portal oficial: gov.br/identidade.

Apesar da novidade, não é preciso ter pressa: o modelo antigo da carteira de identidade segue válido até 2032.

FONTE: Agência Brasil