Óbidos inaugura sede própria da Vigilância em Saúde com estrutura moderna e integrada

Nesta quarta-feira (30), a Prefeitura de Óbidos inaugurou oficialmente a sede própria do Departamento de Vigilância em Saúde, localizada na Travessa Dr. Machado, no Centro da cidade. A nova estrutura centraliza os serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e de saúde do trabalhador, representando um avanço significativo para o sistema de saúde pública do município.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Jaime Silva, do vice-prefeito Jalico Aquino, da secretária de Saúde Valéria Lacerda, vereadores e servidores da rede municipal de saúde. O investimento de mais de R$ 600 mil foi possível por meio de emenda parlamentar do deputado federal Júnior Ferrari, com contrapartida do município.

O novo prédio abriga os setores operacionais da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica (incluindo a Sala de Imunização), Controle de Endemias e Zoonoses, e o Departamento de Informação, Educação e Comunicação (DIEC). A estrutura também conta com ambientes de apoio como recepção, copa, banheiros, almoxarifado, depósito e uma sala de necropsia, garantindo melhores condições de trabalho e atendimento.

Segundo a diretora-executiva de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Isabela Taketomi, a sede própria é a realização de um sonho antigo da equipe. “Agora temos um espaço adequado, unificado e estruturado, o que representa mais dignidade para os servidores e mais eficiência nos serviços prestados à população”, afirmou.

Durante o evento, o prefeito Jaime Silva anunciou novos investimentos na saúde municipal, como a transformação da atual Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas do bairro de Fátima em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), além da futura implantação do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com equipe médica própria para atendimentos externos. O gestor destacou ainda a necessidade de reorganizar os serviços de urgência e emergência que hoje são prestados no José Benito Priante.

A secretária de Saúde, Valéria Lacerda, ressaltou a importância do investimento. “É um feito que poucos municípios conseguem realizar. Estamos entregando um prédio completo, que fortalece os serviços de vigilância e amplia a qualidade da atenção à saúde em Óbidos.”

A nova sede funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Fonte: Comunicação/PMO