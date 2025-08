Diocese de Óbidos ordenou quatros novos Padres em julho

Durante os dias 16 a 19 de julho do corrente ano, a Diocese de Óbidos viveu um grande momento de graça: a Ordenação de quatro novos Padres para esta Igreja particular. Trata-se de um fato inédito, pois nunca antes, na história de Óbidos, seja como Prelazia, seja como Diocese, houve a Ordenação de tantos Presbíteros em tão curto período de tempo.

No dia 16 de julho, foi Ordenado o então diácono José Maria, natural do município de Óbidos, sendo o primeiro dos quatro. Um fato curioso é que ele se tornou o Padre mais novo do Brasil na atualidade, pois foi ordenado aos 25 anos na Catedral Diocesana de Óbidos, idade canônica mínima exigida para a Ordenação Presbiteral. Padre José Maria iniciou sua caminhada vocacional ainda muito cedo. Foi coroinha nas comunidades Sagrado Coração de Jesus, São Pedro e Santa Maria, em Óbidos, e também catequista na comunidade do Sagrado. Ingressou no seminário aos 16 anos e, pelos méritos de Jesus Cristo, hoje é sacerdote. Atualmente, exerce seu ministério como Vigário Cooperador na Paróquia São João Batista – Faro e na Área Missionária Maria Imaculada – Porto Trombetas.

No dia 18 de julho, foi a vez da Ordenação do diácono Iranilson Araújo, natural do município de Oriximiná. Ingressou no seminário diocesano em 2017. Também foi coroinha e atuante nos movimentos jovens da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Iniciou sua caminhada vocacional junto à Congregação dos Missionários do Verbo Divino, que então administrava a paróquia de sua cidade natal. Padre Iranilson, foi ordenado na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, pertencente à nova Área Missionária Nossa Senhora das Graças, recentemente desmembrada da Paróquia Santo Antônio. A escolha do local se deu por sua comunidade de origem, São Francisco de Assis, agora fazer parte dessa nova área. Atualmente, ele é Vigário Cooperador da Paróquia da Sé Catedral de Sant’Ana.

Já no dia 19 de julho, foram Ordenados juntos os diáconos Érisson Silva e Roberth Reis, na Matriz de São Martinho de Lima (Igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus), em uma belíssima cerimônia que, segundo palavras de Dom Bernardo, encerrou a “maratona de ordenações”.

Padre Érisson também iniciou sua caminhada como coroinha e, posteriormente, participou do grupo de canto da Comunidade Santa Teresinha. Seu discernimento vocacional teve início com a chegada dos Padres missionários da Diocese irmã de Juiz de Fora. É oriundo da região do quilombo do Mondongo, o que faz dele o primeiro Padre de origem verdadeiramente quilombola da Diocese de Óbidos — motivo de grande orgulho para sua comunidade. Hoje, é Vigário Cooperador da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Juruti.

Padre Roberth, por sua vez, começou ainda criança a trilhar o caminho da fé, acompanhando sua avó, zeladora da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, da Paróquia de Sant’Ana. Desde então, foi despertando em seu coração o amor pela casa de Deus. No entanto, foi na Paróquia São Martinho de Lima, por meio do grupo de jovens e das visitas dos Padres missionários, que reconheceu o seu chamado ao sacerdócio. Atualmente, é Vigário Cooperador da Paróquia Missionária São Sebastião, em Tabatinga.

São esses os novos pastores da Igreja Particular da Diocese de Óbidos, enraizada no coração da Amazônia. Rezemos para que esses nossos irmãos sejam perseverantes e fecundos no ministério que assumiram pela graça de Deus. Que o Cristo, Bom Pastor, seja o espelho de seus ministérios e que o Espírito Santo os santifique, para que possam sempre corresponder dignamente ao chamado do Dono da Messe.

FONTE: Diocese de Óbidos