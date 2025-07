Universidade do Estado do Pará (Uepa) convoca aprovados em 7ª repescagem

Os candidatos convocados devem realizar a pré-matrícula online nos dias 29 e 30 de julho. No dia 31, será realizada a matrícula presencial, nas coordenações.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta terça-feira, 29, a 7ª chamada subsequente do Processo Seletivo 2025 (Prosel). A lista com os convocados está disponível no Edital 87-2025. Esta chamada é exclusiva para os cursos do segundo semestre letivo da Uepa.

A sétima repescagem convoca pouco mais de 40 candidatos nos cursos de Educação Física, Letras, Matemática, Pedagogia, Medicina, Geografia, Biomedicina, Engenharia de Software e Enfermagem nos campi em Belém, Igarapé-Açu, Marabá, Parauapebas, Redenção e Santarém.

Os candidatos convocados devem realizar a pré-matrícula online nos dias 29 e 30 de julho. No dia 31, será realizada a matrícula presencial, nas coordenações de Registro e Controle e Acadêmico (CRCA) do campus no qual o candidato vai cursar a graduação. Caso não consiga fazer a matrícula online, o candidato pode se dirigir ao CRCA no período da matrícula presencial.

Documentos

Declaração de Ocupação de Vaga Única (fornecido no ato da matrícula); carteira de identidade; Cadastro de Pessoa Física (CPF); certidão de nascimento ou casamento; certificado de alistamento militar (candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos); uma foto 3x4 recente (colorida); título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou a declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Também devem ser apresentados o histórico escolar do Ensino Médio e o certificado de conclusão do Ensino Médio. Na lista também estão o comprovante de residência (recente, que contenha CEP); formulário de autodeclaração (para candidatos convocados nas cotas); declaração comprobatória de pertencimento ao povo indígena (para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais que sejam indígenas); declaração comprobatória de pertencimento à comunidade quilombola (para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais que sejam quilombolas) e documento da condição autodeclarada de Pessoa com Deficiência (para candidatos convocados nas cotas PcD ou Vaga Adicional PcD).

- Edital 87-2025

FONTE: UEPA