Campanha de Vacinação Animal em Óbidos segue cronograma domiciliar durante o mês de agosto

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da coordenação de saúde animal, está realizando uma campanha de vacinação de casa em casa durante o mês de agosto. A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população à imunização de seus animais de estimação, garantindo maior cobertura vacinal e prevenindo doenças.

A vacinação é voltada para cães e gatos saudáveis. Animais doentes, fêmeas gestantes ou lactantes não devem ser vacinados neste momento, conforme orientação dos profissionais da campanha.

Para garantir a segurança de todos, os tutores devem colaborar prendendo seus animais com coleira ou focinheira. Essa medida simples ajuda a evitar acidentes e contribui para a agilidade no atendimento.

Confira o cronograma da vacinação em domicílio por bairros:

  • 05 e 06 de agosto – Santa Terezinha
  • 07 e 08 de agosto – Perpétuo Socorro
  • 12 e 13 de agosto – São Francisco
  • 14 e 15 de agosto – Cidade Nova
  • 19 e 20 de agosto – Bela Vista
  • 21 de agosto – Fátima
  • 22 de agosto – Lourdes
  • 26 e 27 de agosto – Centro

A campanha reforça o compromisso com a saúde pública e o bem-estar animal, promovendo um atendimento mais próximo da comunidade. Tutores são incentivados a estarem atentos às datas e colaborarem com os vacinadores.

