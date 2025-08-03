Campanha de Vacinação Animal em Óbidos segue cronograma domiciliar durante o mês de agosto

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da coordenação de saúde animal, está realizando uma campanha de vacinação de casa em casa durante o mês de agosto. A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população à imunização de seus animais de estimação, garantindo maior cobertura vacinal e prevenindo doenças.

A vacinação é voltada para cães e gatos saudáveis. Animais doentes, fêmeas gestantes ou lactantes não devem ser vacinados neste momento, conforme orientação dos profissionais da campanha.

Para garantir a segurança de todos, os tutores devem colaborar prendendo seus animais com coleira ou focinheira. Essa medida simples ajuda a evitar acidentes e contribui para a agilidade no atendimento.

Confira o cronograma da vacinação em domicílio por bairros:

05 e 06 de agosto – Santa Terezinha

– Santa Terezinha 07 e 08 de agosto – Perpétuo Socorro

– Perpétuo Socorro 12 e 13 de agosto – São Francisco

– São Francisco 14 e 15 de agosto – Cidade Nova

– Cidade Nova 19 e 20 de agosto – Bela Vista

– Bela Vista 21 de agosto – Fátima

– Fátima 22 de agosto – Lourdes

– Lourdes 26 e 27 de agosto – Centro

A campanha reforça o compromisso com a saúde pública e o bem-estar animal, promovendo um atendimento mais próximo da comunidade. Tutores são incentivados a estarem atentos às datas e colaborarem com os vacinadores.

