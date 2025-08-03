Caravana da Cidadania realiza mais de 360 atendimentos em Óbidos

Os serviços de emissão de documentos e acesso a programas sociais foram ofertados pela Secretaria de Estado de Justiça em conjunto com o Governo Municipal.

A Secretaria de Estado de Justiça do Pará (Seju) promoveu em conjunto com o Governo Municipal, mais uma etapa no Oeste do Pará, do projeto Caravana da Cidadania, ofertando vários serviços, incluindo emissão de Carteira de Identidade (RG), encaminhamento para a emissão da segunda via da Certidão de Nascimento e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), além de regularização de cadastro na plataforma gov.br, que possibilita acesso à Carteira de Trabalho digital e ao seguro social.

Com o apoio das secretarias municipais da Mulher e de Desenvolvimento Social, foram disponibilizados outros serviços de cidadania, como emissão de carteira do Idoso, atualização e inclusão de dados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e orientação jurídica.

Ao todo, foram realizados 367 atendimentos na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Maurício Hamoy, localizada no bairro São Francisco, onde os serviços foram concentrados.

Carol Lobato, coordenadora dos atendimentos ofertados pela Seju, destacou a importância da ação conjunta entre a secretaria estadual e os órgãos municipais para ampliar a oferta dos atendimentos à população obidense.

“A gente agradece o apoio da prefeitura por nos dar essa oportunidade de atender a população aqui de Óbidos. Trouxemos diversos atendimentos importantes. São cerca de duzentas carteiras de identidade com entrega na hora. Encaminhamento para segunda via de certidão de nascimento. O atendimento Gov, que é a segunda vida do CPF. Carteira de Trabalho Digital e também a parte do cadastro Gov, regularização de senhas para quem tem o benefício bloqueado, nós conseguimos resolver aqui o problema da pessoa. Muita gente está à procura desses serviços, o que demonstra a importância da passagem da caravana aqui por Óbidos”, avaliou a coordenadora.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Aldair Corrêa, explicou que a passagem da caravana da Cidadania por Óbidos foi uma oportunidade para descentralizar no meio urbano os atendimentos ofertados pelo órgão municipal.

“Nós aproveitamos a oportunidade para trazer a nossa central itinerante de atendimento do cadastro único, bolsa família, BPC [Benefício de Prestação Continuada], orientação jurídica por meio da Secretaria da Mulher, além de inclusão na tarifa social para a conta de energia elétrica. Nós fazemos semanalmente esses atendimentos nas comunidades da zona rural e aproveitamos essa oportunidade, para descentralizar esses atendimentos e serviços para os moradores aqui da cidade também”, disse.

A aposentada Zulena Couto, que conseguiu atualizar a certidão de casamento, agradeceu pela iniciativa.

“Foi uma oportunidade que eu estava precisando muito, e eu consegui o atendimento de graça e rápido aqui. Agora posso fazer as minhas coisas que eu queria fazer e a minha certidão de casamento não valia mais. Agora está tudo certo”, agradeceu Zulena.

Entre os serviços mais requisitados está o de carteira de identidade, com 200 emissões. Foram 50 emissões de certidões de nascimento/casamento e 42 atendimentos para o cadastro Gov (Carteira de Trabalho, segunda via do CPF). Além disso, foram 16 carteiras do idoso emitidas, 56 atualizações ou inclusões no CadÚnico e 3 atendimentos na área de assessoria jurídica.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo – FOTOS: Odirlei Santos