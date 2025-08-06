ÓBIDOS: Agentes da Base Candiru apreendem mais de 370 kg de drogas e prendem cinco suspeitos

Uma embarcação transportava a droga pelo Rio Amazonas quando foi interceptada pelos policiais que atuam na Base Fluvial

Na madrugada deste domingo (10), a fiscalização integrada das forças de segurança instaladas na Base Fluvial Candiru, em Óbidos, município da Região de Integração Baixo Amazonas, oeste paraense, resultou na apreensão de 375 quilos de entorpecentes (tipo maconha e cocaína), encontrados em uma embarcação. Durante a ação, cinco homens foram presos dois brasileiros e três peruanos.

“As equipes integradas atuam, especialmente, na fiscalização das embarcações, com o objetivo de inibir ações criminosas e transporte de cargas ilícitas, a exemplo de mais uma apreensão realizada pelos nossos agentes, na madrugada deste domingo, onde foi percebida uma embarcação clandestina trafegando pelo estreito de Óbidos. Foi possível realizar essa grande apreensão e identificar os responsáveis pela carga. Vamos continuar atuando para coibir o tráfico de drogas, assim como outros atos ilícitos nos rios do Pará”, informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“As equipes integradas atuam, especialmente, na fiscalização das embarcações, com o objetivo de inibir ações criminosas e transporte de cargas ilícitas, a exemplo de mais uma apreensão realizada pelos nossos agentes, na madrugada deste domingo, onde foi percebida uma embarcação clandestina trafegando pelo estreito de Óbidos. Foi possível realizar essa grande apreensão e identificar os responsáveis pela carga. Vamos continuar atuando para coibir o tráfico de drogas, assim como outros atos ilícitos nos rios do Pará”, informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

FONTE: Agência Pará