ÓBIDOS: Bairro Perpétuo Socorro receberá obras de drenagem, pavimentação e sistema de abastecimento de água

Mais de 3 mil moradores do bairro Perpétuo Socorro e da grande área do São José Operário, em Óbidos, no oeste do Pará, serão beneficiados com um amplo pacote de obras de infraestrutura e saneamento básico. A autorização para o início dos trabalhos foi oficializada neste sábado (9), com a assinatura da Ordem de Serviço (OS), em cerimônia que contou com a presença do prefeito Jaime Silva; do deputado federal José Priante (MDB), autor da emenda que viabilizou o investimento; do deputado estadual Josué Paiva (REP) e de moradores da área contemplada.

O projeto integrado prevê três frentes principais: implantação de sistema de abastecimento de água, drenagem para manejo de águas pluviais e pavimentação de vias urbanas. O abastecimento contará com um reservatório instalado na Travessa 13, solucionando um problema histórico de falta de água na região. Já as obras de drenagem e pavimentação vão abranger mais de 10 km de ruas, melhorando o tráfego e a qualidade de vida dos moradores.

“São perto de vinte milhões de reais investidos para resolver problemas que se arrastam há anos. Vamos garantir drenagem adequada, afastar definitivamente a falta de água e, por fim, pavimentar as ruas, entregando um bairro mais digno e organizado”, destacou o deputado Priante.

O investimento de R$ 17.301.143,96 será executado pela empresa Via Oeste Construções LTDA, vencedora da licitação, com prazo de 12 meses para conclusão. O recurso é fruto de emenda parlamentar e convênio firmado com o Ministério das Cidades, via Caixa Econômica Federal.

População do Bairro esteve presente no evento de assinatura da Ordem de Serviço

O prefeito Jaime Silva ressaltou que a obra beneficiará diretamente 860 famílias, trazendo impactos positivos para o ordenamento urbano e a valorização dos imóveis. “Vamos eliminar problemas causados pelas enxurradas, melhorar o trânsito, a saúde e o bem-estar da população. Este é um marco para a cidade”, afirmou.

Moradora e líder comunitária, a professora Cárlea Baraúna reforçou a importância da obra para o bairro, que cresceu rapidamente nos últimos anos. “Muitos vêm para cá da zona rural e havia a necessidade urgente desse serviço. É um avanço para todos”, disse.

Durante o evento, o deputado Priante também anunciou novos recursos de R$ 15 milhões para obras de drenagem urbana em Óbidos. O projeto contemplará a área conhecida como “Juncal”, na Rua Antônio Fernandes, entre os bairros de Fátima e Cidade Nova.

Além disso, foi confirmada a aprovação do projeto que levará abastecimento de água para 38 famílias da comunidade Peruana, na zona rural. A iniciativa, de quase R$ 4 milhões, prevê a escavação de poço artesiano de 100 metros, estação de tratamento com capacidade para purificar 15 mil litros por hora, reservatório e rede de distribuição de 2,1 km.

As obras devem transformar significativamente as condições de vida tanto na área urbana quanto rural, marcando um novo momento para o desenvolvimento de Óbidos.

