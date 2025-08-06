ÓBIDOS: Fazenda da Esperança inaugura Capela em honra a Santa Clara

Óbidos (PA) – Em um dia marcado pela fé e pela gratidão, a Fazenda da Esperança Santa Clara celebrou, na segunda-feira (11), a festa de sua padroeira com a bênção e inauguração da nova Capela de Santa Clara. A cerimônia foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e contou com a concelebração dos padres Édson Galego e Marcos Lima, SDV.

O evento reuniu acolhidos, benfeitores, membros da comunidade local e convidados especiais, simbolizando a união e a comunhão que a Fazenda promove. Em sua homilia, Dom Bernardo destacou a importância da nova capela como espaço de adoração e contemplação, e agradeceu a todos que contribuíram para a concretização da obra, iniciada no início de agosto de 2023.

A construção foi realizada com o esforço conjunto dos próprios acolhidos e de Marcos Bergmann, responsável pela Fazenda da Esperança de Óbidos. O bispo também expressou gratidão ao casal Vânia e Marcos, que coordena a unidade, e à Paróquia São Francisco e Santa Clara e à Comunidade Sementes do Verbo, sempre presentes no apoio às atividades da Fazenda.

A celebração teve ainda um momento especial com o testemunho de Neulimar Arapasso, indígena da tribo Ticuna, que completou 12 meses de tratamento na Fazenda. Apesar das dificuldades com a língua portuguesa, ele perseverou e concluiu o processo, iniciando agora uma nova etapa como voluntário na Comunidade Sementes do Verbo.

Presente na Diocese de Óbidos desde 2011 e oficialmente inaugurada em 22 de janeiro de 2012, a Fazenda da Esperança Santa Clara de Assis é uma obra social voltada à recuperação de dependentes químicos. Baseada em uma vivência comunitária que une trabalho, convivência e espiritualidade, a instituição tem como missão resgatar a dignidade humana e oferecer novas perspectivas de vida a quem enfrenta o desafio da dependência.

Com a inauguração da Capela de Santa Clara, a Fazenda vive um momento renovado de fé e esperança, fortalecendo ainda mais sua missão de acolher e transformar vidas.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8098-obidos-fazenda-da-esperanca-inaugura-capela-em-honra-a-santa-clara#sigProIdad13eb9219 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações e Fotos Mauro Nayan/Diocese de Óbidos