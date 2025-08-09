Duas estudantes do Pará são premiadas no Prêmio MEC da Educação Brasileira 2025

Duas estudantes do Pará, Lorena de Souza Pinto e Maria Giovanna de Oliveira Frutuoso, foram destaque na edição de 2025 do Prêmio MEC da Educação Brasileira, reconhecidas pelo excepcional desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A premiação, instituída pelo Decreto nº 12.521/2025 e regulamentada pela Portaria nº 564/2025, celebra iniciativas que promovem inclusão, diversidade, qualidade da educação pública, desempenho no Ideb, alfabetização, educação em tempo integral e acesso e permanência escolar.

Em âmbito nacional, o Prêmio MEC reconheceu 116 premiados, incluindo 54 estudantes pelo desempenho na redação do Enem, além de quatro estados, 35 municípios e 20 escolas. Ao todo, foram entregues 62 troféus e 54 medalhas, distribuídos em oito categorias: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Enem, Educação em Tempo Integral e Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Alunos recebendo a premiação em Brasília

A seleção dos vencedores foi baseada em indicadores oficiais, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Avaliação da Alfabetização e o Enem, além de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As análises, conduzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não exigiram inscrição prévia, garantindo uma avaliação objetiva e transparente.

O Prêmio MEC da Educação Brasileira tem como objetivo valorizar políticas, programas e iniciativas que melhorem a qualidade da aprendizagem, promovam equidade e reduzam desigualdades, em alinhamento com o Plano Nacional de Educação (PNE). A conquista de Lorena e Maria Giovanna reforça o potencial da educação paraense e inspira outros estudantes a buscarem excelência acadêmica.

FONTE: Agência Brasil