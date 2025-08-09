Menu

Menu serviços

Duas estudantes do Pará são premiadas no Prêmio MEC da Educação Brasileira 2025

Duas estudantes do Pará são premiadas no Prêmio MEC da Educação Brasileira 2025

Duas estudantes do Pará, Lorena de Souza Pinto e Maria Giovanna de Oliveira Frutuoso, foram destaque na edição de 2025 do Prêmio MEC da Educação Brasileira, reconhecidas pelo excepcional desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A premiação, instituída pelo Decreto nº 12.521/2025 e regulamentada pela Portaria nº 564/2025, celebra iniciativas que promovem inclusão, diversidade, qualidade da educação pública, desempenho no Ideb, alfabetização, educação em tempo integral e acesso e permanência escolar.

Em âmbito nacional, o Prêmio MEC reconheceu 116 premiados, incluindo 54 estudantes pelo desempenho na redação do Enem, além de quatro estados, 35 municípios e 20 escolas. Ao todo, foram entregues 62 troféus e 54 medalhas, distribuídos em oito categorias: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Enem, Educação em Tempo Integral e Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Alunos recebendo a premiação em Brasília

A seleção dos vencedores foi baseada em indicadores oficiais, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Avaliação da Alfabetização e o Enem, além de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As análises, conduzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não exigiram inscrição prévia, garantindo uma avaliação objetiva e transparente.

O Prêmio MEC da Educação Brasileira tem como objetivo valorizar políticas, programas e iniciativas que melhorem a qualidade da aprendizagem, promovam equidade e reduzam desigualdades, em alinhamento com o Plano Nacional de Educação (PNE). A conquista de Lorena e Maria Giovanna reforça o potencial da educação paraense e inspira outros estudantes a buscarem excelência acadêmica.

FONTE: Agência Brasil

Acessos: 127

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar