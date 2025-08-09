Frota de motocicletas cresce para 5 milhões de unidades no Brasil e traz alerta para segurança no trânsito

O Brasil vive um crescimento acelerado no uso de motocicletas. Desde a pandemia de covid-19, a frota nacional aumentou em quase 5 milhões de unidades, ultrapassando a marca de 29 milhões de veículos. Em seis estados do Norte e Nordeste, as motos já superaram os automóveis como principal meio de transporte.

Esse aumento está diretamente ligado à falta de opções eficientes de transporte público e à busca por alternativas mais baratas e ágeis para o deslocamento e o trabalho, especialmente em serviços de entrega. No entanto, a expansão também trouxe um cenário preocupante: as mortes envolvendo motociclistas dispararam e já representam uma em cada três vítimas de trânsito no país.

Os dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 2010 e 2023, 1,4 milhão de motociclistas foram internados após acidentes, correspondendo a 57,2% de todas as internações por lesões no trânsito.

Diante desse quadro, especialistas, órgãos de trânsito e entidades de segurança viária reforçam a importância de cuidados essenciais para reduzir os riscos nas ruas e estradas.

Capacete sempre – O uso do capacete é obrigatório para condutor e passageiro, devendo estar em bom estado, afivelado e com viseira abaixada. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o uso correto pode reduzir em 42% o risco de morte e em 69% o risco de lesões graves.

Nada de celular – A distração causada pelo uso de celular na condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de acidentes. As mãos devem permanecer no guidão e os passageiros precisam segurar-se adequadamente.

Velocidade controlada – Respeitar os limites de velocidade é fundamental. A Opas alerta que cada 1% a mais na velocidade média eleva em 4% o risco de sinistro fatal.

Viagem sóbrio – Conduzir sob efeito de álcool ou drogas é crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Passageiros embriagados também podem comprometer a segurança do condutor.

Roupas adequadas – Jaquetas, calças, luvas resistentes e calçados fechados protegem contra lesões. Tecidos longos, chinelos e acessórios soltos devem ser evitados.

Cuidado no corredor – Embora permitido, circular entre carros aumenta os riscos. É preciso atenção redobrada e velocidade reduzida.

Crianças só a partir dos 10 anos – A legislação só permite o transporte de crianças dessa idade ou mais, sempre com capacete apropriado.

Farol baixo ligado – Mesmo de dia, o uso do farol baixo reduz em até 20% o risco de colisões.

Um passageiro por vez – Transportar mais de um carona é infração gravíssima, sujeita a multa e suspensão do direito de dirigir.

Equilíbrio na garupa – O passageiro deve manter-se alinhado ao condutor, segurar com as duas mãos e manter os pés nos pedais durante toda a viagem.

O crescimento da frota de motos no Brasil é irreversível no curto prazo, mas com conscientização e respeito às regras, é possível reduzir os índices de acidentes e preservar vidas nas ruas e estradas do país.

