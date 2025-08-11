Adepará abre Processo Seletivo com 58 vagas para todos os níveis de escolaridade, com vaga pra Óbidos

PSS vai oferecer vagas em diversas áreas de atuação, em 34 municípios e dois distritos. Não será cobrada taxa de inscrição.

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quinta-feira (14), o Edital nº 01/2025, do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais em diversas funções. São oferecidas 58 vagas, para 34 municípios.

"Essas 58 vagas representam uma ampliação e estruturação dos nossos serviços e das nossas ações de fiscalização e vigilância no campo, melhorando o atendimento para o produtor em todo o Estado”, informa o gerente de Operações do Sistema de Pessoal da Adepará, Jorge Marques Júnior.

O processo seletivo busca preencher vagas para as funções de médico veterinário, engenheiro agrônomo, contador, assistente social, assistente administrativo, agente fiscal agropecuário e auxiliar de campo, com salários entre R$ 5.395,63 e R$ 3.188,55, mais benefícios.

As inscrições para o PSS estarão abertas a partir de 00h01 do dia 18 de agosto de 2025 (segunda-feira) até às 23h59 do dia 20 de agosto de 2025 (quarta-feira), e devem ser realizadas exclusivamente no site www.sipros.pa.gov.br, na seção Processo Seletivo nº 11/2025 Adepará. Não será cobrada taxa de inscrição.

A contratação temporária será para os seguintes municípios: Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Almeirim, Belém, Breves, Chaves, Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Gurupá, Irituia, Itaituba, Jacundá, Juruti, Moju, Monte Alegre, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Ourém, Pacajá, Piçarra, Placas, Prainha, Rio Maria, Rurópolis, Santa Cruz do Arari, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tailândia, Tucumã, Uruará e Viseu, e ainda para os distritos de Castelo dos Sonhos (em Altamira) e Monte Dourado (Almeirim).

Fonte: Adepará