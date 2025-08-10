ÓBIDOS: Campanha “Apague o Fogo, Ascenda a Consciência” leva mensagem de preservação às escolas

Óbidos (PA) – Na manhã desta quarta-feira (13), a campanha “Apague o Fogo, Ascenda a Consciência”, da Secretaria do Meio Ambiente de Óbidos, chegou às salas de aula de Óbidos, com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos e prejuízos causados pelas queimadas no município.

A iniciativa, que integra ações de educação ambiental e prevenção, promoveu palestras e dinâmicas educativas para explicar de forma clara e participativa como evitar o uso do fogo e proteger a saúde e o meio ambiente. Os estudantes aprenderam sobre os impactos da fumaça na qualidade do ar, os danos à fauna e flora e as consequências para a comunidade.

Além de informar, a campanha incentiva a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação. A proposta é transformar cada estudante em um multiplicador dessa mensagem, levando o conhecimento para suas famílias e comunidades.

Segundo os organizadores, a atuação nas escolas é estratégica, pois contribui para criar hábitos responsáveis desde cedo, fortalecendo a cultura de prevenção e respeito à natureza. “Quando as crianças entendem a importância de cuidar do ambiente em que vivem, elas se tornam agentes de mudança, influenciando positivamente todos ao seu redor”, destacaram.

Com a participação ativa dos alunos e o engajamento dos professores, a campanha reforça que a construção de uma cidade mais saudável e segura depende do esforço coletivo. Cada atitude conta para evitar queimadas e garantir um futuro com mais qualidade de vida para todos.

