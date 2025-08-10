ÓBIDOS: Fiscalização da Base Candiru prende dois homens com 225 pássaros silvestres

Animais eram transportados em gaiolas dentro de sacos de lixo em embarcação de Manaus (AM) com destino ao município de Monte Alegre, no Baixo Amazonas.

A ação de proteção dos rios do Pará segue de forma contínua pelas bases fluviais integradas oferecendo mais segurança à população. Em uma operação de fiscalização, nesta quinta-feira (13), por meio da Base Integrada Fluvial “Candiru”, situada no estreito de Óbidos, foram apreendidos 225 pássaros silvestres transportados em uma embarcação que tinha como destino Monte Alegre, no Baixo Amazonas. A ação ocorreu no âmbito da operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”.

A ação policial iniciou com as abordagens de rotina realizadas pelo Grupamento Fluvial (GFLU) em conjunto com guarnições da Polícia Militar. Ao verificar a embarcação Ferry Boat “Golfinho do Norte”, proveniente de Manaus (AM), foram descobertos 225 pássaros da espécie canário da terra, acondicionados em gaiolas dentro de sacos plásticos pretos. Dois homens foram identificados como proprietários e presos em flagrante por crime ambiental.

Os suspeitos e as aves foram encaminhados à autoridade policial, bem como à Secretaria de Meio Ambiente Municipal para as providências pertinentes. O diretor do Grupamento Fluvial, coronel José Vilhena, destaca a atuação das bases fluviais.

“O Grupamento Fluvial tem desempenhado um papel crucial no combate aos crimes ambientais em nossa região. Nossas bases fluviais, estrategicamente posicionadas, têm permitido uma atuação mais eficaz na fiscalização e proteção da nossa fauna e flora. A recente apreensão de 225 pássaros silvestres, que estavam sendo transportados ilegalmente em uma embarcação com destino a Monte Alegre, é uma demonstração clara do nosso compromisso e da eficiência do nosso trabalho. Continuaremos vigilantes e atuantes, em defesa do meio ambiente e da biodiversidade do nosso estado”, destacou.

FONTE: Agência Pará