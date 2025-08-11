Fé e Devoção: Caminhada de Óbidos a Oriximiná chega à 10ª edição em 2025

Óbidos (PA) – A tradicional Caminhada de Fé, que une os municípios de Óbidos e Oriximiná, alcança em 2025 a sua 10ª edição, reunindo romeiros que, com coragem e devoção, colocam os pés na estrada em direção ao município vizinho. O evento já se consolidou como uma das maiores expressões religiosas da região, atraindo participantes de diferentes idades e comunidades.

Na noite de quarta-feira (13), a Missa de Envio marcou o início oficial da jornada. A celebração aconteceu na Igreja Matriz de São Martinho de Lima e foi presidida pelo Padre Leonardo Loures, que abençoou os romeiros e desejou uma caminhada segura, cheia de fé e esperança. O momento foi acompanhado por familiares, amigos e fiéis, que se uniram em oração antes da partida.

Mais do que um simples deslocamento, a Caminhada de Fé é parte de um movimento que se estende ao longo do ano, fortalecendo os laços comunitários e religiosos em Óbidos. As atividades preparatórias, encontros de oração e ações solidárias fazem parte desse ciclo, que culmina na peregrinação até Oriximiná.

A cada edição, cresce o número de participantes e o impacto espiritual do evento. O trajeto, desafiador e exaustivo, se transforma em um verdadeiro altar a céu aberto, onde o cansaço se converte em bênção e a estrada se torna símbolo de comunhão e entrega.

Para muitos romeiros, a caminhada é uma forma de pagar promessas, agradecer graças alcançadas ou simplesmente renovar a fé. Para outros, é um momento de reflexão e superação pessoal, vivenciado passo a passo, em comunhão com a natureza e a espiritualidade.

Com a marca de uma década de realização, a Caminhada de Fé reafirma seu papel como manifestação cultural e religiosa que ultrapassa fronteiras, reunindo não apenas obidenses e oriximinaenses, mas também fiéis de outras cidades que se somam a esse ato de devoção coletiva.

Informações e Fotos Mauro Nayan / Diocese de Óbidos