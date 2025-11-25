Academia Artística e Literária de Óbidos reelege diretoria para novo mandato

A Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO) confirmou a reeleição de sua diretoria para o próximo triênio, em processo eleitoral conduzido pela Comissão Eleitoral formada por Alberto Rogério Silva, Aucimário Santos e Nelson Adson do Amaral. O relatório oficial da eleição foi divulgado na quarta-feira, dia 27, e apontou que a única chapa inscrita, encabeçada pelo jornalista Aristides Chaves Dias, foi reconduzida ao comando da instituição por aclamação, uma vez que não houve concorrência.

Com o resultado, Aristides Chaves Dias e sua equipe continuam à frente do Silogeu até 2028, quando está prevista a realização de nova eleição. A reeleição reflete o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela atual gestão, que promoveu avanços significativos para o fortalecimento institucional e a valorização da produção cultural e literária local.

Entre as principais conquistas do último mandato, destaca-se a regularização da Academia com a obtenção da Certidão Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), medida fundamental para ampliar o acesso a editais e parcerias. A diretoria também viabilizou o lançamento de um livro reunindo obras de diversos acadêmicos, por meio de Edital Municipal de Cultura, com recursos da Lei Aldir Blanc.

Outro ponto de destaque foi o incentivo direto à produção literária dos membros da AALO. Com recursos próprios, a gestão contribuiu financeiramente para parte da edição de dez livros, todos lançados com o selo oficial da Academia, fortalecendo a visibilidade dos autores e o papel da instituição como promotora da literatura regional.

Segundo o presidente reeleito, uma das propostas centrais para o novo mandato é entregar a Academia Artística e Literária de Óbidos com sede física própria na cidade. A iniciativa visa assegurar um espaço permanente para reuniões, eventos culturais, lançamentos de livros e atividades voltadas à comunidade.

Diretoria da AALO – Gestão 2025–2028

Presidente: Aristides Chaves Dias

Aristides Chaves Dias Vice-presidente: Carlos Augusto Sarrazim Vieira

Carlos Augusto Sarrazim Vieira Secretária-geral: Marilene Castro Barros

Marilene Castro Barros Secretário-adjunto: José Raimundo Farias Canto

José Raimundo Farias Canto Tesoureiro: João de Jesus Farias Canto

João de Jesus Farias Canto Bibliotecário: Claudio Jorge de Castro

Claudio Jorge de Castro Conselho Fiscal: Antonio dos Reis Pereira, Célio Augusto Oliveira Simões e Otávio dos Santos Albuquerque

A atual diretoria reafirma o compromisso de ampliar ações culturais e fortalecer a Academia como referência artística e literária em Óbidos e na região.

www.obidos.net.br