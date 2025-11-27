Lançado PIX da Caridade em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

Nesta segunda-feira, primeiro de dezembro foi lançado o PIX da Caridade, uma iniciativa em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, que busca mobilizar a solidariedade da comunidade para ajudar na manutenção do hospital.

O PIX da Caridade é mais uma forma prática e segura para que a população possa contribuir com qualquer valor, diretamente para a instituição. A chave PIX é Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou QR Cod, no final desta matéria.

No próximo sábado, dia 06 de dezembro, a partir das 12h, será realizado o Festival da Caridade, em sua décima edição. O evento contará com sorteios de rifas, praça de alimentação e apresentações musicais de artistas locais, na Colônia Z19.

As rifas podem ser adquiridas em diversos pontos de venda no comércio de Óbidos, e os sorteios serão realizados durante a live, com transmissão ao vivo. Participar é simples: basta acompanhar as transmissões e aproveitar para contribuir com o PIX ou adquirir as rifas.

Toda arrecadação será destinada exclusivamente para a manutenção da Santa Casa de Misericórdia, uma instituição que desempenha um papel fundamental na saúde da região.

Seja solidário! Sua doação faz a diferença.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Mauro Nayan e Coordenação do Festival da Caridade