ÓBIDOS: Jovens recebem o Sacramento do Crisma na Catedral de Sant’Ana

ÓBIDOS – A Catedral de Sant’Ana foi palco, neste sábado (29), de um momento marcante para a Igreja Católica em Óbidos. Durante celebração presidida por Dom Bernardo Johannes Bahlmann, bispo da Diocese de Óbidos, 61 jovens receberam o Sacramento do Crisma, reunindo familiares, padrinhos e a comunidade católica obidense.

A missa foi marcada por emoção, alegria e profundo significado espiritual. Para os crismandos, o rito representa um passo decisivo na caminhada de fé cristã, ao confirmar o batismo e conceder plenamente o dom do Espírito Santo. Na tradição da Igreja, o Crisma fortalece os jovens para assumirem com responsabilidade sua missão como testemunhas de Cristo no mundo.

Durante a homilia, Dom Bernardo destacou a importância do sacramento na vida dos fiéis, ressaltando que, a partir desse momento, os crismados são chamados a um compromisso mais ativo com a evangelização e a vida comunitária. “Receber o Crisma é assumir, de forma consciente, a missão de anunciar e viver a Palavra de Deus”, enfatizou o bispo.

A celebração também foi um momento de renovação da fé para toda a comunidade presente, reforçando valores como serviço, amor ao próximo e participação na vida da Igreja. Os jovens, agora confirmados na fé, renovaram o compromisso de seguir os ensinamentos de Cristo e contribuir com suas comunidades, tornando-se exemplos de esperança e solidariedade.

Ao final da missa, familiares e amigos celebraram a conquista espiritual dos crismados, reconhecendo a importância desse sacramento como início de uma vida cristã mais madura e participativa.

Que este momento seja apenas o começo de uma trajetória iluminada pela fé, fortalecendo as famílias e as comunidades católicas de Óbidos.

Galeria de fotos…











































https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8328-obidos-jovens-recebem-o-sacramento-do-crisma-na-catedral-de-sant-ana#sigProIdd4c0f9f7e9 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br