ORIXIMINÁ: Famílias quilombolas de boa Vista recebem benefício habitacional do Governo Estadual

Ação da Cohab garante dignidade habitacional a 60 famílias da comunidade remanescente, a mais antiga titulada no Estado.

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), entregou neste sábado (29) benefícios do programa Sua Casa Quilombola para 60 famílias da comunidade remanescente de quilombo Boa Vista, em Oriximiná, na Região de Integração do Baixo Amazonas.

O diretor-presidente da Cohab, Manoel Pioneiro, destacou que Boa Vista é a comunidade quilombola titulada mais antiga do Pará e ressaltou o compromisso da gestão estadual em ampliar direitos e promover cidadania.

“No último dia 19 entregamos 50 benefícios para famílias da região Nordeste do Pará, reafirmando o compromisso do governo Helder e Hana com a promoção da dignidade e da cidadania ao implementar o projeto Sua Casa Quilombola. Esta iniciativa representa um marco na efetivação dos direitos das comunidades remanescentes de quilombo, garantindo acesso à moradia adequada e fortalecendo a identidade cultural desses povos”, afirmou.

A implantação do programa resulta de parceria entre a Cohab e a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh).

Dignidade e fortalecimento comunitário

Presente na ação, a gerente executiva de Assistência Social da Cohab, Patrícia Carvalho, ressaltou que o programa vai além da construção de moradias. “O programa não se limita à construção de casas; ele simboliza respeito, inclusão e justiça social. Cada família beneficiada passa a ter melhores condições de vida, e cada comunidade atendida fortalece sua trajetória de resistência e valorização histórica. Estar na comunidade quilombola, em Oriximiná, foi profundamente marcante. Testemunhar a alegria de cada família reforçou para mim que este projeto é sobre construir esperança, identidade e pertencimento”, enfatizou.

O projeto Sua Casa Quilombola prevê o atendimento de cerca de 300 famílias por ano, garantindo apoio financeiro para aquisição de materiais de construção destinados à edificação, reforma, ampliação ou adaptação de moradias.

Morador da comunidade, o quilombola Reginaldo dos Santos Melo destacou o impacto da iniciativa. "O benefício vai ajudar muito a comunidade Bela Vista, inclusive eu também vou poder fazer melhorias na minha casa. É uma ajuda muito grande, porque temos dificuldades aqui no quilombo, principalmente com moradia, e agora vamos poder ter uma casa bem melhor para nossas famílias”, afirmou.

O benefício do Sua Casa pode chegar a até R$ 21 mil. Desde a implantação do programa, em 2019, mais de 156 mil famílias já foram contempladas em todo o Pará.

FONTE: Agência Pará