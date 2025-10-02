Organizadores definem detalhes do 10º Festival da Caridade 2025, que acontecerá em dezembro em Óbidos

Em reunião realizada nesta segunda-feira, 06 de outubro, entre os Diretores do Hospital Dom Floriano / Santa Casa e os organizadores do 10º Festival da Caridade 2025 discutiram os preparativos para a realização do tradicional evento beneficente, que este ano acontecerá no dia 06 de dezembro, a partir das 12h, na sede da Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-19, em Óbidos.

Durante o encontro, foram alinhadas as principais atividades que farão parte da programação deste ano, entre elas rifa, leilões, torneio de pênaltis, live e Pix solidário, praça de alimentação e diversas atrações musicais. O festival, que chega à sua décima edição, tem como objetivo arrecadar recursos para o Hospital Dom Floriano – Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, instituição que desempenha papel essencial no atendimento à saúde da população obidense.

Segundo os organizadores, a edição de 2025 promete manter o espírito de solidariedade que marca o evento desde a sua criação, unindo esforços de voluntários, entidades e cidadãos que acreditam na importância de fortalecer os serviços médicos e ampliar a assistência hospitalar no município.

O Festival da Caridade é reconhecido como uma das maiores mobilizações comunitárias de Óbidos, reunindo centenas de pessoas em torno de uma causa nobre. Além de ser um momento de confraternização, o evento reafirma o compromisso da comunidade em apoiar o Hospital Dom Floriano, antiga Santa Casa de Misericórdia, símbolo histórico da saúde local.

Com o lema da solidariedade e da esperança, o 10º Festival da Caridade 2025 reforça a união do povo obidense em prol de uma causa que beneficia toda a cidade.

Serviço:

10º Festival da Caridade 2025

📅 Data: 06 de dezembro de 2025

🕛 Horário: A partir das 12h

📍 Local: Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-19 – Óbidos (PA)

🎯 Finalidade: Arrecadar recursos para o Hospital Dom Floriano – Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

www.obidos.net.br - Informações e foto Mário Olívio