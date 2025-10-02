Menu

Menu serviços

Organizadores definem detalhes do 10º Festival da Caridade 2025, que acontecerá em dezembro em Óbidos

Organizadores definem detalhes do 10º Festival da Caridade 2025, que acontecerá em dezembro em Óbidos

Em reunião realizada nesta segunda-feira, 06 de outubro, entre os Diretores do Hospital Dom Floriano / Santa Casa e os organizadores do 10º Festival da Caridade 2025 discutiram os preparativos para a realização do tradicional evento beneficente, que este ano acontecerá no dia 06 de dezembro, a partir das 12h, na sede da Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-19, em Óbidos.

Durante o encontro, foram alinhadas as principais atividades que farão parte da programação deste ano, entre elas rifa, leilões, torneio de pênaltis, live e Pix solidário, praça de alimentação e diversas atrações musicais. O festival, que chega à sua décima edição, tem como objetivo arrecadar recursos para o Hospital Dom Floriano – Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, instituição que desempenha papel essencial no atendimento à saúde da população obidense.

Segundo os organizadores, a edição de 2025 promete manter o espírito de solidariedade que marca o evento desde a sua criação, unindo esforços de voluntários, entidades e cidadãos que acreditam na importância de fortalecer os serviços médicos e ampliar a assistência hospitalar no município.

O Festival da Caridade é reconhecido como uma das maiores mobilizações comunitárias de Óbidos, reunindo centenas de pessoas em torno de uma causa nobre. Além de ser um momento de confraternização, o evento reafirma o compromisso da comunidade em apoiar o Hospital Dom Floriano, antiga Santa Casa de Misericórdia, símbolo histórico da saúde local.

Com o lema da solidariedade e da esperança, o 10º Festival da Caridade 2025 reforça a união do povo obidense em prol de uma causa que beneficia toda a cidade.

Serviço:
10º Festival da Caridade 2025
📅 Data: 06 de dezembro de 2025
🕛 Horário: A partir das 12h
📍 Local: Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-19 – Óbidos (PA)
🎯 Finalidade: Arrecadar recursos para o Hospital Dom Floriano – Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

www.obidos.net.br  - Informações e foto Mário Olívio 

Acessos: 111

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar