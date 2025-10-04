Professor e escritor obidense Délio Reis de Aquino participa do evento “Puxirum Vem Borboletrar” em Belém

Na manhã desta quarta-feira, dia 08, a Escola Pinto Marques, em Belém do Pará, foi palco de um encontro marcado pela arte e pela sensibilidade poética: o evento “Puxirum Vem Borboletrar”, que reuniu a comunidade escolar em torno da literatura e da poesia amazônica. Entre os destaques da programação esteve a participação especial do professor, pesquisador e escritor obidense Délio Reis de Aquino, que encantou o público com suas declamações no recital “Borboletrar”.
Durante o evento, Délio Aquino apresentou várias de suas composições poéticas, extraídas de obras que celebram a natureza, a coletividade e a cultura amazônica. Uma das poesias declamadas foi “Nova Ideia”, que integra o livro Puxirum da Terra: natureza da matéria e matéria do espírito. O poema convida à união e à celebração da vida, inspirando os ouvintes a se conectarem com a essência da natureza e com o sentimento de pertencimento à Amazônia.
O projeto “Borboletrar”, desenvolvido na Escola Pinto Marques, foi idealizado a partir do conceito de “Fotopoema”, anteriormente publicado na revista eletrônica Mar de Lá. A proposta une imagem e palavra em uma experiência estética que desperta a sensibilidade e o olhar poético nos alunos, promovendo a valorização da arte literária e da produção cultural amazônica.
Em um momento em que o mundo volta seus olhos para as Amazônias, o trabalho de Délio Aquino ganha especial relevância. Seu livro Puxirum da Terra reflete a identidade amazônica e exalta a beleza e a diversidade da região, integrando natureza, espiritualidade e cultura em uma mesma linguagem poética.
O evento “Puxirum Vem Borboletrar” reafirma o papel da escola como espaço de criação, partilha e valorização da arte. A presença de Délio Aquino, com sua poesia inspiradora e sua trajetória literária reconhecida, proporcionou aos estudantes e professores uma vivência única, fortalecendo o vínculo entre educação, cultura e identidade amazônica.
POESIA: Nova Ideia, de Délio Aquino
Relampeou
Nova ideia pra cantar
Pra tocar com os amigos
Os seres todos unidos
E o povo pra festejar
Veio chegando
Por dentro da harmonia
Um canto de poesia
Um verbo de recriar
Ei! Ei!
Venha logo pra cá
Juntos vamos celebrar
No ventre da natureza
Com toda delicadeza
E a certeza de amar
Vejo crianças
Na veia da liberdade
A proatividade
A dialógica ação
Junto daquilo
Que permanece lindo
Tendo o que é bem vindo
Pra vida continuar.