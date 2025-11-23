Ofício de tacacazeiras é registrado como patrimônio cultural do Brasil

Processo foi instruído a partir de pesquisa coordenada pela Ufopa.

O ofício das tacacazeiras na região Norte foi registrado como patrimônio cultural do Brasil, nesta terça-feira, 25 de novembro, em reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O processo para esse registro foi instruído a partir de pesquisa realizada pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) entre o final de 2023 e início de 2025, sob a coordenação da professora Luciana Carvalho, do curso de Antropologia do Instituto de Ciências da Sociedade (ICS/Ufopa).

A professora informou que a pesquisa envolveu os sete estados da região Norte. Os pesquisadores entrevistaram dezenas de tacacazeiras e também homens que trabalham com a produção e comercialização do tacacá, um alimento tradicional na região. “Nessa pesquisa nós procuramos identificar seus conhecimentos tradicionais associados à preparação do prato. Nós conhecemos um pouco do seu modo de vida, da dinâmica de trabalho, das suas histórias de vida, de como aprenderam a fazer o tacacá”, destacou a professora Luciana.

A pesquisa também registrou inovações na produção do alimento, como o tacacá vegano, no qual a pupunha substitui o camarão, numa variação da forma tradicional do preparo.

Segundo a pesquisadora, no projeto houve uma ampla documentação fotográfica e em vídeo, com registros do ofício em cada um dos estados da região Norte e um vídeo geral que acompanhou o dossiê do registro no Iphan e embasou a reunião do Conselho Consultivo, sendo exibido ontem durante a reunião.

Professora Luciana Carvalho faz parte do Conselho Consultivo do Iphan e participou da reunião de ontem. “Nós esperamos que, a partir desse reconhecimento, as tacacazeiras possam, cada vez mais, se empoderar e se apropriar de direitos e de políticas públicas de valorização da cultura e dos produtos culturais tradicionais”, acrescentou.

Sobre o tacacá

O tacacá é uma espécie de bebida de origem indígena servida em cuias. A base principal do alimento é a mandioca, raiz a partir da qual se produz o tucupi (caldo extraído da raiz) e a goma de tapioca (fécula da mandioca rica em amido). É acompanhado do jambu, erva nativa da Amazônia, e de camarão.

FONTE: Comunicação/Ufopa