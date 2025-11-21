Óbidos realiza Dia ‘D’ de vacinação contra a Influenza no sábado, 29

A Secretaria de Saúde vai disponibilizar 10 postos fixos de vacinação na cidade e 3 na zona rural.
O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza no próximo sábado (29), o Dia “D” de vacinação contra a Influenza (gripe), atendendo à recomendação do Ministério da Saúde (MS).
Ao todo, serão disponibilizados pela Semsa 13 postos de vacinação, 10 na cidade e outros 3 na zona rural, que vão funcionar de 8h às 14h. É necessário levar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação.
Quem pode se vacinar?
Os grupos prioritários definidos para a campanha de vacinação são crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança, correios, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.
Postos de vacinação na zona urbana:
Centro da Cidade
UBS Zuraia Conti Galati
Rua Almirante Barroso, n s/n, ao lado do Hospital Dom Floriano
UBS Fluvial Dr. Felinto Bentes Marinho
No antigo Porto da CDP na Rua Siqueira Campos, s/n.
(específico para o atendimento da população ribeirinha)
Bairro de Fátima
Escola Guilherme Lopes de Barros
Rua Tiradentes, nº 341
Bairro Cidade Nova
Unidade de Saúde da Família Lauro Corrêa Pinto
Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, próximo à Escola Dom Floriano.
Centro de Saúde De Óbidos
Rua Felipe Patroni, nº 375, no cruzamento com a Travessa Independência.
Bairro Bela Vista
UBS Maria Liene
Trav. Mário Torres, s/n, ao lado da Escola Raimundo Cardoso de Araújo.
Bairro São Francisco
Unidade de Saúde da Família Helena Ferreira Ribeiro
Rua Frei Edmundo, s/n.
Bairro Santa Terezinha
Unidade de Saúde Jofre de Matos Cohen
Trav. Izaltino José Barbosa, s/n, ao lado da Escola Inglês de Souza.
Academia da Saúde
Rua Pres. Washington Luis, nº 485.
Bairro Perpétuo Socorro
Escola Hugo Antônio Ferrari
Rua I, s/n.
Postos de vacinação na zona rural:
Distrito do Flexal
UBS Nazaré Venâncio Ribeiro
Vila União do Curumu
UBS Jardilene Da Gama Almeida
Comunidade Igarapé-Açú
UBS Risete Pinto Venâncio.
FONTE: Comunicação/PMO - Por Érique Figueirêdo