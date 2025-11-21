Óbidos realiza Dia ‘D’ de vacinação contra a Influenza no sábado, 29

A Secretaria de Saúde vai disponibilizar 10 postos fixos de vacinação na cidade e 3 na zona rural.

O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza no próximo sábado (29), o Dia “D” de vacinação contra a Influenza (gripe), atendendo à recomendação do Ministério da Saúde (MS).

Ao todo, serão disponibilizados pela Semsa 13 postos de vacinação, 10 na cidade e outros 3 na zona rural, que vão funcionar de 8h às 14h. É necessário levar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação.

Quem pode se vacinar?

Os grupos prioritários definidos para a campanha de vacinação são crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança, correios, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Postos de vacinação na zona urbana:

Centro da Cidade

UBS Zuraia Conti Galati

Rua Almirante Barroso, n s/n, ao lado do Hospital Dom Floriano

UBS Fluvial Dr. Felinto Bentes Marinho

No antigo Porto da CDP na Rua Siqueira Campos, s/n.

(específico para o atendimento da população ribeirinha)

Bairro de Fátima

Escola Guilherme Lopes de Barros

Rua Tiradentes, nº 341

Bairro Cidade Nova

Unidade de Saúde da Família Lauro Corrêa Pinto

Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, próximo à Escola Dom Floriano.

Centro de Saúde De Óbidos

Rua Felipe Patroni, nº 375, no cruzamento com a Travessa Independência.

Bairro Bela Vista

UBS Maria Liene

Trav. Mário Torres, s/n, ao lado da Escola Raimundo Cardoso de Araújo.

Bairro São Francisco

Unidade de Saúde da Família Helena Ferreira Ribeiro

Rua Frei Edmundo, s/n.

Bairro Santa Terezinha

Unidade de Saúde Jofre de Matos Cohen

Trav. Izaltino José Barbosa, s/n, ao lado da Escola Inglês de Souza.

Academia da Saúde

Rua Pres. Washington Luis, nº 485.

Bairro Perpétuo Socorro

Escola Hugo Antônio Ferrari

Rua I, s/n.

Postos de vacinação na zona rural:

Distrito do Flexal

UBS Nazaré Venâncio Ribeiro

Vila União do Curumu

UBS Jardilene Da Gama Almeida

Comunidade Igarapé-Açú

UBS Risete Pinto Venâncio.

FONTE: Comunicação/PMO - Por Érique Figueirêdo