UFOPA leva orientação profissional a estudantes da Escola Maurício Hamoy, em Óbidos

Servidores e acadêmicas bolsistas da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) – Campus Óbidos participaram, nesta quinta-feira (27), do Salão de Orientação Profissional realizado na Escola Maurício Hamoy. A ação teve como principal objetivo aproximar a universidade dos estudantes do ensino médio, apresentando as oportunidades de acesso ao ensino superior público e gratuito.

Durante o encontro, a equipe da UFOPA realizou a divulgação dos cursos ofertados pela instituição, com destaque especial para aqueles disponíveis no Campus Óbidos. A iniciativa buscou esclarecer dúvidas dos alunos concluintes do terceiro ano sobre a vida acadêmica, formas de ingresso e perspectivas profissionais, contribuindo para a escolha consciente da carreira universitária.

Um dos pontos de maior interesse entre os estudantes foi a informação sobre a ampliação da oferta de cursos no campus. A UFOPA anunciou que, a partir de 2026, além do curso de Pedagogia, o Campus Óbidos passará a ofertar também o curso de Direito, ampliando as possibilidades de formação superior na região e fortalecendo o ensino universitário no oeste do Pará.

Na oportunidade, também foram realizadas inscrições para o Processo Seletivo Regular (PSR) 2026, além de atendimentos individuais para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de seleção, cursos, estrutura do campus e permanência estudantil. A equipe ainda promoveu a distribuição de material informativo, por meio de panfletagem, reforçando as informações sobre a universidade e seus cursos.

A ação faz parte de uma programação itinerante da UFOPA, que visa levar orientação profissional a diferentes escolas da cidade, incentivando o ingresso de estudantes da rede pública no ensino superior. A seleção da UFOPA será realizada com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em pelo menos uma das edições realizadas entre 2022 e 2025. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada exclusivamente pelo sistema da UFOPA, até o dia 16 de Janeiro de 2026

A próxima atividade do Salão de Orientação Profissional da UFOPA já está marcada para o dia 1º de dezembro de 2025, quando a equipe estará na Escola São José, dando continuidade às ações de divulgação e orientação junto à comunidade estudantil obidense.

www.obidos.net.br - Foto de Rômulo Viana