Óbidos promove 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF para fortalecer políticas da infância

O município de Óbidos realizou, nesta quarta-feira (26), o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF, um importante espaço de diálogo e planejamento participativo voltado à promoção, garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A iniciativa é do Governo Municipal, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e organizações da sociedade civil, e integra a agenda do Selo UNICEF 2025/2028.

O evento ocorreu no auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Óbidos, no bairro Perpétuo Socorro, reunindo representantes do poder público, adolescentes, lideranças comunitárias e instituições sociais. O fórum teve como objetivo principal analisar a situação atual da infância e adolescência no município, promover a troca de informações e definir ações estratégicas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população de zero a 18 anos incompletos.

Além de construir de forma coletiva um plano de ação, o fórum também permitiu o monitoramento e a avaliação do impacto de projetos, programas e políticas públicas já em execução, reforçando o compromisso do município com a melhoria contínua dos indicadores sociais relacionados ao público infantojuvenil.

Durante a abertura, o prefeito Jaime Silva destacou a importância da participação da sociedade nos processos de discussão e tomada de decisões. Segundo ele, fóruns como esse são fundamentais para que os serviços públicos avancem e atendam melhor às necessidades da população. O gestor lembrou ainda que Óbidos conquistou, em 2024, o Selo UNICEF pela primeira vez, após avanços significativos em diversas áreas, e reafirmou o empenho da administração municipal para alcançar novamente a certificação ao final do ciclo 2025/2028.

O articulador do Selo UNICEF em Óbidos, Ítalo Sousa, explicou que o fórum é um momento estratégico para envolver a comunidade na análise dos indicadores e na definição dos caminhos para o cumprimento das metas. Ele ressaltou que as propostas apresentadas serão sistematizadas e integradas ao plano de ações que será apresentado ao UNICEF, contemplando crianças e adolescentes da zona urbana, comunidades rurais, quilombolas e indígenas do município.

O encontro contou ainda com a participação do coordenador estadual do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA), Adriano Egito, que elogiou o comprometimento de Óbidos com o fortalecimento das políticas públicas para a infância e adolescência. Para ele, o fórum representa o início de um grande movimento de mobilização social que seguirá até 2028, assegurando o protagonismo juvenil e a efetivação de direitos.

O Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância que incentiva os municípios a colocarem a infância e a adolescência como prioridade de gestão, por meio do monitoramento de indicadores sociais e da implementação de políticas intersetoriais, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

www.obidos.net.br – Com informações e fotos / Erique e Odirlei / Ascom