Abertura da 35ª Mostra de Teatro de Santarém acontece nesta sexta-feira (24)

Santarém - A Secretaria Municipal de Cultura de Santarém (Semc), e a Associação Cultural dos Artistas, Produtores e Técnicos das Artes Cênicas do Tapajós (Atas), realizam nesta sexta-feira (24), a abertura oficial da 35ª Mostra de Teatro de Santarém.

O evento será iniciado com o Sarau Cênico-Cultural, das 19h às 21h30, na área externa da Casa da Cultura, reunindo artistas de diferentes linguagens em performances, música e poesia. A atividade marca o início oficial da Mostra em um clima de celebração e encontro.

Com o tema “Arte, Meio Ambiente e Clima” e o lema “Nossa ancestralidade em cena”, a Mostra presta homenagem ao ator, professor e historiador Alenilson Ribeiro, personalidade essencial na história do teatro santareno e referência na formação de gerações de artistas.

A edição de 2025 acontece de 24 de outubro a 1º de novembro, com uma programação intensa e descentralizada, reunindo grupos locais e regionais em uma celebração da arte, da memória e da ancestralidade amazônica.

A agenda inclui espetáculos, oficinas, rodas de conversa e intervenções cênicas em diversos espaços da cidade, como o Theatro Victória, Porão Cultural, Quilombo do Bom Jardim, Casa da Mestra Odete, Associação de Moradores do Residencial Salvação e escolas da periferia — Sofia Imbiriba e Romana Leal.

O evento será encerrado com o espetáculo “Tapajós”, da atriz Gabriela Carneiro da Cunha, na Escola de Artes Emir Bemerguy, reafirmando o compromisso do município com a arte, a diversidade e o meio ambiente, e destacando o teatro como ferramenta de educação, pertencimento e transformação social.

