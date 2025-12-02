José Priante destina mais de R$ 10 milhões para obras de infraestrutura urbana em Curuá

Ordem de serviço foi assinada durante evento realizado na região que receberá parte dos investimentos.

A cidade de Curuá, no oeste do Pará, receberá nos próximos meses a maior obra de infraestrutura já realizada em seus 29 anos de emancipação, com a assinatura, neste sábado (6), da autorização para a aplicação de mais de R$ 10 milhões, oriundos do Governo Federal, via Ministério das Cidades, destinados pelo deputado federal José Priante (MDB).

As obras consistem na construção de 600 metros de muro de contenção na Rua 15 de Agosto, no Centro da cidade, e pavimentação de mais de 2 km de vias com microdrenagem.

O ato de assinatura do início do processo para abrir concorrência pública e posterior contratação de empresa especializada foi marcado pela presença da população curuaense que prestigiou o evento realizado na área da Praça São Raimundo Nonato, que receberá parte dos investimentos.

Estiveram presentes o deputado federal José Priante; o prefeito de Curuá, Jair Damasceno; o vice-prefeito de Curuá, Lauro Célio Ribeiro; o prefeito de Alenquer, Tom Silva; além de vereadores dos municípios de Curuá, Alenquer e Óbidos.

Priante disse que a destinação de recursos significativos para cidades do porte de Curuá demonstra o comprometimento de mudar a realidade das vidas dos milhões de brasileiros que residem distantes dos grandes centros urbanos.

“Por isso, fizemos questão de vir hoje a Curuá reafirmar o nosso compromisso com essa população, com o prefeito Jair e o vice Lauro, que é de dar mais dignidade para os curuaenses, por meio de investimentos na melhoria da infraestrutura dessa cidade em pleno desenvolvimento. Por isso, agradeço ao presidente Lula, ao ministro das Cidades, Jader Filho, por entender a importância de investir em infraestrutura e saneamento no interior do nosso rico estado. Os moradores daqui jamais esquecerão este dia e o legado que estamos deixando para esse povo”, enfatizou o deputado federal durante o seu discurso.

Jair Damasceno agradeceu pelo empenho do deputado Priante em assegurar que Curuá recebesse o maior investimento da história da cidade já feito em infraestrutura.

“Vamos resolver problemas antigos de alagamento em residências e comércios. Vamos investir na contenção na frente da cidade onde dependas de casas alagam na enchente. Ao deputado Priante, o meu agradecimento em nome do povo de Curuá que reconhece a sua liderança, o seu trabalho e o compromisso com a nossa cidade. Para mudar a nossa realidade, precisamos ousar e é isso que estamos fazendo aqui, com essa assinatura”, enfatizou o prefeito de Curuá.

Obras

O muro de contenção será construído em duas áreas na Rua 15 de Agosto, com 300 metros de extensão em cada trecho previsto no projeto aprovado pelo Ministério das Cidades.

Já a pavimentação que vai abranger ao menos três bairros, vai levar calçamento e microdrenagem para seis ruas e cinco travessas.

Galeria de Fotos....











https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8341-jose-priante-destina-mais-de-r-10-milhoes-para-obras-de-infraestrutura-urbana-em-curua#sigProId12b903767c View the embedded image gallery online at:

Por: Érique Figueirêdo