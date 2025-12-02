ÓBIDOS: Agentes da Base Candiru apreendem mais de 300kg de drogas escondidas em uma embarcação

Com ajuda de cães farejadores da Polícia Militar a droga foi encontrada dentro de uma carreta vinda de Manaus com destina à Belém.

As equipes policiais que atuam na Base Integrada Fluvial Candiru, instalada em Óbidos, no Baixo Amazonas, apreenderam na noite da última sexta-feira (5) 12 sacos contendo aproximadamente 300 quilos de maconha, encontrados em uma embarcação que seguia de Manaus (AM) para Belém.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a apreensão reforça a importância da presença permanente das forças de segurança na região.

“A presença de uma Base Integrada na região fluvial de Óbidos faz parte de uma estratégia de segurança pensada e voltada para a segurança dos rios do Estado, sendo que nessa região específica, que faz divisa com o estado do Amazonas e de onde sabemos ser estratégica para o tráfico de drogas. Dessa vez, nossos agentes identificaram os tabletes dentro de uma carreta com a ajuda dos cães farejadores. Essa, entre outras ações da Base, nos mostra que o trabalho de fiscalização contínuo nos rios vem rendendo frutos muito positivos, mantendo a presença policial nas áreas fluviais do Baixo Amazonas, a fim de inibir o crime e combater o tráfico nessa rota”, destacou o titular da Segup.

Ação integrada e apreensão

Durante a abordagem à embarcação E/M Gabriela II, equipes da Base Candiru, com o apoio dos cães farejadores Tupã e Isi, localizaram na carroceria de uma carreta os 12 sacos contendo a droga. O material apreendido foi encaminhado à Unidade da Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos legais.

FONTE: Agência Pará