Raid Alenquer–Curuá 2025 movimenta o turismo e celebra 25 anos de aventura no Baixo Amazonas

ALENQUER/CURUÁ (PA) – O tradicional Raid Alenquer–Curuá, um dos maiores eventos off-road da Amazônia, realizou neste sábado (25) sua 25ª edição, reunindo milhares de aventureiros e turistas no oeste do Pará. A trilha entre os municípios de Alenquer e Curuá marcou mais um capítulo de uma história que alia esporte, cultura e natureza, consolidando o evento como referência em turismo de aventura na região.

A largada aconteceu em Alenquer, logo nas primeiras horas da manhã, com uma grande caravana de jipes, motocicletas e quadriciclos. O percurso, com cerca de 60 quilômetros de extensão, desafiou os participantes a atravessarem campos de várzea, ramais de terra e áreas alagadas, testando resistência e técnica em meio às paisagens exuberantes da Amazônia.

Este ano, o Raid alcançou projeção nacional com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, que participou da abertura oficial em Alenquer. O ministro anunciou a inclusão do Raid Alenquer–Curuá no Calendário Nacional de Eventos Turísticos, reconhecimento que reforça a importância do evento para o fortalecimento do turismo de aventura no Pará e em todo o país.

“O turismo de aventura é um dos segmentos que mais crescem no Brasil. Ele gera emprego, movimenta a economia e valoriza as comunidades locais. O Governo do Brasil está investindo em programas e políticas públicas que fortalecem o turismo sustentável e mostram o melhor do nosso país”, destacou Celso Sabino.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial, o Raid se tornou símbolo da integração entre comunidades amazônicas, aventureiros e amantes do esporte, celebrando mais de duas décadas de tradição. O evento impulsiona o turismo regional e evidencia o potencial da Amazônia como destino de natureza e emoção.

A movimentação econômica foi intensa nos dois municípios: hotéis lotados, oficinas mecânicas em ritmo acelerado e comércio aquecido durante toda a semana. Além da trilha principal, a programação incluiu uma série de atividades paralelas, como a tradicional “Festa dos Visitantes”, competições de motocross, apresentações culturais e grandes shows. Nomes como Vanderley Andrade e Joelma animaram o público em noites de celebração que uniram música, cultura e esporte no Baixo Amazonas.

Na chegada a Curuá, os participantes comemoraram a superação do percurso, encerrando o Raid com o sentimento de conquista e união que marca o espírito off-road. Entre lama, trilhas e celebração, o Raid Alenquer–Curuá 2025, que teve apoio das Prefeituras de Alenquer e Curuá, reafirmou sua posição como um dos maiores e mais vibrantes eventos de aventura da Amazônia, promovendo a integração entre natureza, cultura e desenvolvimento sustentável.

