ÓBIDOS: Projeto Arte e Cultura foi apresentado em escola da Comunidade do Cipoal

Óbidos (PA) – O Projeto Arte e Cultura Sustentável, idealizado pela educadora Yara Góes e aprovado pela SECULT, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (Lei Aldir Blanc), realizou neste sábado, 25 de outubro, a sua segunda edição, desta vez na zona rural do município, na Comunidade Cipoal, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Tenente Pedro Muniz.
Após o sucesso da primeira edição, realizada nos dias 11 e 12 de outubro na área urbana, o projeto avança agora para atender e fortalecer mulheres da comunidade, promovendo capacitação, valorização cultural e práticas de sustentabilidade, com foco em incentivar a autonomia criativa e econômica.
A programação contou com oficinas práticas de artesanato sustentável, utilizando materiais alternativos e reaproveitáveis, além de roda de conversa e palestras sobre empreendedorismo, educação ambiental e sustentabilidade, ministradas por especialistas convidadas, que compartilharam experiências e orientações sobre como transformar a produção artesanal em oportunidade de trabalho e renda dentro da realidade local.
“Levar o projeto para a zona rural significa ampliar vozes, fortalecer vínculos e reconhecer os saberes que já existem no território. A cultura e o artesanato são parte da identidade do Baixo Amazonas, e quando oferecemos formação com respeito, cuidado e sensibilidade, abrimos caminhos para que essas mulheres floresçam enquanto autoras de suas próprias histórias”, destacou Yara Góes, idealizadora do projeto.
Com um olhar voltado para o desenvolvimento humano e sustentável, o Projeto Arte e Cultura Sustentável reafirma seu compromisso em democratizar o acesso à formação cultural, valorizar o artesanato regional e estimular práticas ecologicamente conscientes, construindo pontes entre educação, arte e comunidade.
Galeria de Fotos....
https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8251-obidos-projeto-arte-e-cultura-foi-apresentado-em-escola-da-comunidade-do-cipoal#sigProIdd08987e364
www.obidos.net.br - Informações de Yara Góes e Fotos de Vander N Andrade