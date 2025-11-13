ÓBIDOS - Escola Estadual Maurício Hamoy realiza a Semana da Educação Antirracista

A Escola Estadual de Ensino Médio Maurício Hamoy (MH) deu início, nesta segunda-feira (17), à 2ª edição da Semana da Educação Antirracista, que neste ano traz o tema “Somos todos parte da história”. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a promoção da igualdade racial, o reconhecimento da cultura afro-brasileira e a formação de uma comunidade escolar mais consciente e inclusiva.

A abertura oficial ocorreu às 8h, com a fala do Professor Daniel Bentes, Diretor da Escola, seguida por uma apresentação do grupo Bammhay. Ainda no primeiro dia, os participantes acompanharam duas palestras: uma com a Instituição Aroma de Oriximiná e outra com a professora Verinha dos Santos, que abordaram temas ligados à identidade, respeito e valorização das tradições afrodescendentes.

Prof. Daniel Bentes na Abertura do Evento

A programação segue intensa ao longo da semana. Na terça-feira (18), as atividades começam cedo, com oficinas nos horários de 07h40, 09h30, 13h40 e 15h30. Também haverá um momento cultural na quadra, além da exposição dos trabalhos produzidos nas oficinas. O dia contará ainda com as apresentações da Folia de Santa Maria e do Grupo de Dança da Igreja da Paz, destacando a diversidade de expressões artísticas presentes na comunidade.

Professores do MH, junto com a Profa. Verinha dos Santos, durante a abertura do evento

Encerrando as atividades, na quarta-feira (19), a escola promove uma grande gincana, com competições entre equipes nos turnos da manhã (9h) e tarde (15h). A programação do dia também inclui o Desfile da Beleza Afro, o Desfile Ecológico e outras performances culturais.

A Semana da Educação Antirracista no MH se consolida como um espaço essencial para reflexões, vivências e celebração da pluralidade cultural. Por meio de debates, arte e integração, o evento fortalece a construção de uma escola que reconhece, valoriza e respeita todas as identidades.

www.obidos.net.br – Fotos cedidas pelo Professor Márcio Rubens