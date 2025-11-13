Festividade do Sagrado Coração de Jesus encerra com procissão, missa e atrações culturais em Óbidos

A tradicional Festividade do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do bairro Cidade Nova, em Óbidos, chegou ao fim neste domingo, 16 de novembro de 2025, após nove dias de intensa programação religiosa e cultural que mobilizou a comunidade católica obidense.

Realizada no período de 08 a 16 de novembro, a festividade contou com a participação ativa dos moradores da Cidade Nova e de diversos bairros da cidade, reforçando a devoção e a tradição que marcam o evento todos os anos.

Registramos as atividades no sábado, dia 15, data em que foi realizada a procissão pelas ruas do bairro. Fiéis de todas as idades caminharam em oração, carregando a imagem do Sagrado Coração de Jesus em um gesto de fé e união. Em seguida, houve a celebração eucarística presidida pelo Padre Leonardo Loures, que reuniu um grande número de participantes em um momento de espiritualidade e reflexão.

Após a missa, a programação seguiu com as tradicionais atrações culturais da festividade, incluindo bingos e leilões, que animaram o público e ajudaram a fortalecer a integração da comunidade. Essas atividades, já presentes há muitos anos na programação do evento, mantêm vivo o espírito colaborativo e festivo que caracteriza a celebração.

Com o encerramento da edição de 2025, a comunidade do bairro Cidade Nova encerra mais um ciclo de fé, confraternização e tradição, reafirmando o Sagrado Coração de Jesus como símbolo de devoção e união para os obidenses.

