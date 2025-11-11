COP30: MEC Anuncia Política Nacional de Educação Ambiental Escolar em Belém

Belém, 12 de novembro de 2025 – O Ministério da Educação (MEC) anunciou, durante a COP30 em Belém, a Política Nacional de Educação Ambiental Escolar (PNEAE). A iniciativa é uma resposta direta ao impacto da crise climática na educação, após eventos extremos terem afetado 2,5 milhões de alunos brasileiros apenas em 2024.

O painel de apresentação ocorreu no estande da UNAMAZ, na Zona Verde (Green Zone) da COP30, e contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana; da reitora Ufopa, Aldenize Xavier; e do ex-reitor Seixas Lourenço. A abertura dos debates marcou o início da participação oficial do MEC na programação do evento internacional sobre mudanças climáticas, que acontece de 10 a 21 de novembro.

O ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou a política destacando a urgência da medida. "Essa não é mais uma questão do futuro, é uma questão do presente", afirmou, citando que secas, enchentes e tornados interromperam as aulas em 10 mil escolas de 1.500 municípios no último ano.

A PNEAE será implementada em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Povos Indígenas, Consed e Undime, e está estruturada em quatro eixos principais:

Coordenação Federativa: Governança conjunta entre União, estados e municípios. Protocolos e Diretrizes: Criação de Planos de Resiliência para redes e escolas. Formação: Inclusão da educação climática nos currículos e formação de professores, com ênfase em soluções baseadas na natureza e saberes tradicionais. Compartilhamento de Saberes: Criação do Selo Chico Mendes para escolas sustentáveis e do "Dia da Virada Climática".

O presidente da Undime, Luiz Miguel Martins Garcia, alertou para a precária infraestrutura das escolas, onde 74% das unidades municipais têm pátios concretados e apenas 34% possuem área verde.

A secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, deu um exemplo concreto do impacto na aprendizagem: as enchentes no estado causaram uma queda de 18% nos índices de alfabetização e mantiveram escolas fechadas por até 70 dias. "Os eventos climáticos extremos viram desastre quando encontram a vulnerabilidade", ressaltou.

A política visa transformar a relação da educação com o meio ambiente, da básica ao superior, tornando-a uma política de Estado permanente para enfrentar os desafios climáticos.

www.obidos.net.br - FONTE: Ufopa