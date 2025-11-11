COP 30: Barcos Hospitais Papa Francisco e Papa São João XXIII encerram expedição com mais de 15 mil atendimentos

Os Barcos Hospitais Papa Francisco e Papa São João XXIII concluíram, no dia 13 de novembro, a expedição realizada durante a COP30, em Belém, levando assistência humanitária e serviços de saúde a milhares de pessoas. A iniciativa, realizada entre os dias 6 e 13, foi resultado da parceria entre o Governo do Pará, o Governo do Amazonas e a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, responsável pela gestão das embarcações.

Ao todo, foram 15.162 atendimentos prestados à população ribeirinha e aos participantes da conferência climática. O balanço inclui 1.940 consultas médicas, 2.404 atendimentos odontológicos, 5.062 exames, 1.071 medicamentos entregues, 2.239 procedimentos de enfermagem, 267 cirurgias, 1.261 atendimentos oftalmológicos, além de 154 internações. Durante a missão, também foram servidas 2.025 refeições aos pacientes e acompanhantes.

Guiados pelo lema “Onde houver enfermos que eu leve saúde e fé…”, os Barcos Hospitais reforçaram sua vocação de cuidado e solidariedade, atuando como importantes equipamentos de saúde em regiões de difícil acesso. A expedição contou com a dedicação de 86 profissionais multiprofissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas e demais colaboradores, que se revezaram para garantir atendimento integral ao público.

Sobre o Barco Hospital Papa Francisco

Inaugurado em 2019, em Óbidos, Pará, onde mantém sua base operacional, o Barco Hospital Papa Francisco foi idealizado para levar assistência médica gratuita às populações ribeirinhas da Amazônia. Equipado com centro cirúrgico, consultórios, laboratório, farmácia, sala de enfermagem e leitos de internação, a embarcação é considerada um dos maiores hospitais flutuantes da Amazônia. Sua atuação já transformou a vida de milhares de pessoas que vivem em áreas ribeirinhas no oeste do Pará e outras regiões, oferecendo serviços essenciais de saúde com qualidade, acolhimento e dignidade.

A participação dos Barcos Hospitais na COP30 reforçou o compromisso de integrar cuidado, desenvolvimento sustentável e justiça social, ampliando o alcance das ações de saúde durante um dos maiores eventos climáticos do mundo

www.obidos.net.br

GRÁFICO