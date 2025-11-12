O músico obidense Eduardo Dias celebra 30 anos de carreira com show especial em Belém

O cantor, compositor e poeta obidense Eduardo Dias comemorou, na noite desta sexta-feira (14), seus 30 anos de carreira em grande estilo. O show “Canta Kurumú”, realizado no Bar Municipal, em Belém, reuniu amigos, músicos convidados e admiradores — muitos deles de Óbidos — em uma celebração emocionante da música amazônica e da riqueza cultural do Pará.

Acompanhado pelos músicos Pimentel, Celso Vougahn e Maurício Nery, Eduardo apresentou sucessos que marcaram sua trajetória artística, revisitados com novos arranjos e a força poética que caracteriza sua obra. O palco também recebeu nomes reconhecidos da cena musical paraense, como Pedrinho Calado, Ronaldo Silva, Carol Pedrosa, Paulo André e Rui Barata, Chico Sena, Beto Paixão, entre outros, que se juntaram à homenagem em uma noite que ficará na memória do público.

O ambiente festivo, marcado por alegria e reencontros, proporcionou ao público momentos únicos. A presença de muitos conterrâneos de Óbidos reforçou o carinho e o reconhecimento pelo artista, cuja história se confunde com a própria identidade cultural do Baixo Amazonas.

Vídeo....

Eduardo Dias, nascido em Óbidos em 1962, mudou-se para Belém em 1976, onde estudou Letras e Direito, mas foi na música que encontrou sua verdadeira expressão. Iniciou a carreira com as tradicionais serestas e, desde então, construiu um repertório profundamente ligado à Amazônia, seus ritmos, lendas e tradições. Tocador de violão e cavaquinho, Eduardo se destaca por valorizar em suas composições a essência do Pará, evidenciada em álbuns como Curumu (1998) e O Canto Obidense (1999). Além da música, é também autor de vários livros de poesia.

O show comemorativo reforçou a importância de Eduardo Dias para a cultura regional e celebrou três décadas de dedicação à arte, ao folclore e à preservação das raízes amazônicas — um legado que continua inspirando novas gerações.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8298-o-musico-obidense-eduardo-dias-celebra-30-anos-de-carreira-com-show-especial-em-belem#sigProId6171c13913 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br