Segundo Dia do Enem 2025 é marcado por provas longas e desafiadoras

Milhões de estudantes em todo o país participaram neste domingo (16) do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Nesta etapa, os inscritos responderam às provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, aplicadas em 1.805 municípios distribuídos pelas 27 unidades federativas do Brasil.

Provas de Matemática e Física foram consideradas mais difíceis

Ao deixarem os locais de prova, muitos participantes relataram que o segundo dia foi mais cansativo e exigente do que o primeiro. As 90 questões aplicadas, especialmente as de Matemática e Física, foram apontadas como as mais complexas, devido ao grande número de cálculos e à necessidade de maior tempo para resolução.

Apesar do encerramento oficial às 18h30 (horário de Brasília), candidatos saíram demonstrando cansaço e a sensação de terem enfrentado um exame desafiador, marcado por altos níveis de concentração e resistência.

Horários e saída dos participantes

Os portões foram abertos conforme previsto pelo edital, e os participantes puderam deixar a sala sem o caderno de provas a partir das 15h30. Já a saída definitiva, com direito a levar o caderno de questões, foi permitida somente a partir das 18h.

Reaplicação para casos excepcionais

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que os candidatos que não puderam realizar um ou os dois dias do exame por problemas logísticos, desastres naturais ou doenças infectocontagiosas poderão solicitar a reaplicação do Enem.

Os pedidos devem ser feitos de 17 a 21 de novembro, até as 12h da sexta-feira (21), exclusivamente pela Página do Participante, utilizando login Gov.br. A análise será individual e, para os casos aprovados, a reaplicação acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro.

Lembrando que em Belém (e cidades vizinhas) as datas das provas do Enem 2025 foram alteradas por conta da COP30. Segundo o edital do INEP e fontes oficiais:

Nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, as provas serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Outras datas importantes do Enem 2025

Divulgação dos gabaritos : prevista para 28 de novembro , décimo dia útil após o segundo dia de aplicação.

: prevista para , décimo dia útil após o segundo dia de aplicação. Solicitação de reaplicação : de 17 a 21 de novembro .

: de . Reaplicação das provas : 16 e 17 de dezembro .

: . Resultado final (notas): previsto para janeiro de 2026, com data oficial a ser confirmada pelo Inep.

Com o término desta segunda etapa, os milhões de estudantes que participaram do Enem agora aguardam as próximas datas do cronograma, enquanto avaliam seu desempenho e se preparam para a etapa final: o resultado que poderá definir o ingresso no ensino superior em 2026.

