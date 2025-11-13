PREVBarco II realizará atendimentos previdenciários em Óbidos entre 24 e 28 de novembro

A Agência da Previdência Social Móvel Flutuante — PREVBarco II — estará no município entre os dias 24 e 28 de novembro, oferecendo uma série de serviços voltados à população que necessita de atendimento previdenciário.

Durante o período de atividades, serão realizados atendimentos para solicitação de pensão, auxílio-salário (maternidade), Benefício de Prestação Continuada (BPC), atualização de benefícios, além de informações e orientações gerais.

A triagem para encaminhamento ao PREVBarco II ocorrerá diariamente, das 8h às 18h, na Colônia de Pescadores Z-19, situada na Rua Almirante Barroso, nº 13, no bairro Centro. Para receber atendimento, é necessário que os moradores apresentem documentos originais e comprovante de residência.

A iniciativa é uma parceria entre o INSS e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com apoio da do Governo Municipal, e tem como objetivo aproximar os serviços previdenciários das comunidades, especialmente das regiões mais afastadas, garantindo acesso facilitado e atendimento humanizado.

Com a chegada do PREVBarco II, a população obidense terá a oportunidade de resolver pendências e solicitar benefícios sem precisar se deslocar para outros municípios, fortalecendo o compromisso do governo com a inclusão social e a garantia de direitos.

