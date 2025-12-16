Alunos da UFOPA defendem TCC sobre a Paróquia São Martinho de Lima, em Óbidos

No dia 11 de dezembro de 2025, o mini auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), campus Óbidos, foi palco das defesas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos acadêmicos de Pedagogia Luís Felipe Freitas e Adriel Guimarães. O momento marcou o encerramento de uma importante etapa da formação acadêmica dos estudantes e trouxe à universidade um tema fortemente ligado à realidade sociocultural e religiosa do município.

Orientados pela professora Mestra Karolina do Amarante, os acadêmicos apresentaram a pesquisa intitulada “Entre fé, cultura e juventude: a arte como processo formativo na Paróquia São Martinho de Lima em Óbidos-PA”. O trabalho analisou experiências educativas desenvolvidas no âmbito da paróquia, evidenciando o papel da arte, da religiosidade e da cultura popular na formação integral de jovens participantes desses projetos.

Os alunos da UFOPA Luís Felipe Freitas e Adriel Guimarães com seus avaliadores

A pesquisa teve como ponto de partida duas iniciativas realizadas na Paróquia São Martinho de Lima: a “Via Sacra Jovem” e o “Grupo Folclórico Coração da Amazônia”. A partir dessas experiências, os autores destacaram a articulação entre fé, cultura, formação humana e educação, reconhecendo esse itinerário formativo como uma estratégia eficaz de desenvolvimento integral do ser humano, especialmente no contexto da juventude obidense.

O estudo foi amplamente elogiado pela banca examinadora, tanto pela relevância do tema quanto pela consistência teórica e metodológica apresentada. Ao final das defesas, os acadêmicos foram aprovados, recebendo ainda a sugestão de publicação do trabalho, o que reforça a importância da pesquisa para o meio acadêmico e para a comunidade local.

Presente na apresentação do TCC, o padre Leonardo Loures, pároco da Paróquia São Martinho de Lima, parabenizou Luís Felipe Freitas e Adriel Guimarães pela conquista e pela qualidade do trabalho desenvolvido. O sacerdote também agradeceu a oportunidade de ver as ações pastorais e culturais da paróquia serem levadas ao espaço universitário, contribuindo para o diálogo entre a comunidade religiosa e a academia.

Padre Leonardo com Luís Felipe Freitas e Adriel Guimarães

A defesa do TCC reafirma o compromisso da UFOPA com pesquisas que valorizam a realidade amazônica e reconhecem a educação como um processo que integra saberes acadêmicos, culturais e sociais.

www.obidos.net.br - Informações e Fotos Paróquia São Martinho de Lima