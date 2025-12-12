Projeto “Esporte na Cidade” celebra 14 anos na região amazônica do Pará

A 14ª edição do projeto Esporte na Cidade foi lançada com entusiasmo na região amazônica do Pará, consolidando mais de uma década de impacto social por meio do esporte. A iniciativa, que há 14 anos transforma vidas, atende atualmente os municípios de Terra Santa, Faro e Porto Trombetas, incluindo as comunidades quilombolas de Moura e Boa Vista.

Durante o evento de lançamento, os alunos receberam kits completos para a prática esportiva, contendo camisa, short, meião e calçado, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão e a valorização da cidadania.

O “Esporte na Cidade” tem como objetivo promover a prática esportiva regular, estimular hábitos saudáveis e oferecer oportunidades para crianças e adolescentes em regiões onde o acesso ao esporte é limitado. Ao longo dos anos, a iniciativa se consolidou como referência em desenvolvimento social, impactando centenas de jovens e fortalecendo laços comunitários.

Com a chegada da 14ª edição, a expectativa é ampliar ainda mais os resultados positivos, garantindo que o esporte continue sendo um instrumento de transformação na Amazônia paraense.

O Projeto Esporte na Cidade, realizado pela organização social De Peito Aberto (DPA) com patrocínio da Mineração Rio do Norte, da Elo, da White Martins e da Itaipu Norte, empresa do Grupo WLM, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Galeria de Fotos...



FONTE: Comunicação/De Peito Aberto