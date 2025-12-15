Óbidos: Escola Municipal de Música Manoel Rodrigues apresentou o Recital de Final de Ano

A Escola Municipal de Música Manoel Rodrigues, um dos principais projetos culturais da Prefeitura de Óbidos, promoveu o Recital de Final de Ano nos dias 16 e 17 de dezembro, marcando o encerramento das atividades letivas de 2025 com apresentações cheias de talento.

Na noite de terça-feira, dia 16, ocorreu o primeiro ato do recital, dedicado à demonstração da evolução musical dos 35 alunos distribuídos em cinco turmas de bateria. O evento, realizado com grande expectativa, transformou-se em um momento de celebração da música e de profunda emoção para as famílias e amigos presentes, que acompanharam o crescimento dos jovens aprendizes ao longo do ano.

O segundo ato, realizado na quarta-feira, dia 17, contou com as apresentações dos alunos das turmas de flauta doce, violão e da Banda Municipal Manoel Rodrigues. O repertório variado destacou o progresso técnico e artístico dos participantes, reforçando o compromisso da escola em formar músicos talentosos e apaixonados pela arte.

A Escola Municipal de Música Manoel Rodrigues, coordenada pelas Secretarias de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento Social, continua a ser um espaço de inclusão e desenvolvimento cultural no município, atendendo dezenas de alunos e promovendo a música como ferramenta de transformação social. O recital de final de ano não apenas celebra o esforço coletivo, mas também inspira a continuidade do projeto para 2026.

Os Coordenadores da Escolas, os alunos, professores e famílias envolvidos, que contribuíram para tornar esses dias inesquecíveis estão de parabéns. A música segue ecoando em Óbidos!

GALERIA DE FOTOS.....



www.obidos.net.br - Fotos Ascom/PMO