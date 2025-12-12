Óbidos é contemplada com curso gratuito de Direito da Ufopa

Curso visa a formar profissionais com uma visão crítica e humanista, voltada às necessidades da região.

Localizado no Baixo Amazonas, às margens do rio Amazonas, o município de Óbidos, no Pará, passará a contar, a partir do próximo ano, com o curso de Bacharelado em Direito, totalmente gratuito, oferecido pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). A expansão da Ufopa, por meio da implantação de novos cursos de graduação, visa a ampliar a formação superior na região. A seleção para o curso de Direito em Óbidos e outros cursos de graduação da Ufopa está aberta até 16 de janeiro, por meio do Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) 2026, que utiliza o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério principal para o ingresso.

O curso de Direito de Óbidos tem como objetivo formar profissionais com sólida base teórica e prática, pensamento crítico e visão humanista, atendendo às necessidades da região. Presencial e noturno, com duração mínima de cinco anos, o curso vai oferecer 40 vagas anuais. Com foco em ensino prático, iniciação científica e atividades de extensão, o curso visa a formar advogados, magistrados, promotores e gestores jurídicos capacitados para defender direitos e fortalecer a justiça social.

“A chegada do curso de Direito em Óbidos resultou em um aumento expressivo no número de inscritos no Enem de 2025”, destaca a diretora do Campus Óbidos, Marilene de Barros. Em 2024, foram registrados pouco mais de 1.000 inscritos; em 2025, o número subiu para 1.745. “O aumento das inscrições no Enem reflete, provavelmente, o interesse gerado pela oferta do curso de Direito”, explica.

Marilene de Barros recorda que, desde a criação do Campus Óbidos da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), a sociedade local aguardava ansiosamente o curso de Direito: “A implantação deste curso traz visibilidade ao nosso campus e fortalece a identidade da Ufopa como uma universidade multicampi”.

Com ênfase em direitos humanos, meio ambiente e cidadania, o programa prepara os estudantes para atuar em diversas áreas do Direito, com foco em temas amazônicos, como conflitos fundiários, questões ambientais e direitos das comunidades tradicionais. Os alunos também serão preparados para atuar nas diversas áreas do Direito, em instituições como o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, além de escritórios de advocacia e no ensino superior, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Os egressos estarão aptos a elaborar teses para a defesa de direitos fundamentais em tribunais e construir planos de governo e de planejamento jurídico tanto no setor público quanto no privado.

A diretora enfatiza que o curso de Direito representa um grande diferencial para o Campus Óbidos e para a cidade, por ser o primeiro oferecido por uma universidade pública federal. Além disso, a proposta inclui metodologias de ensino, pesquisa e extensão conectadas às inovações tecnológicas, especialmente a Inteligência Artificial (IA), e às mudanças sociais, o que pode gerar novas oportunidades na profissão.

“Outro impacto importante é garantir a inserção e permanência dos cidadãos de Óbidos em sua própria cidade, realizando seus sonhos e conquistando uma formação de qualidade em uma universidade pública federal. Após a graduação, os formados poderão contribuir com seu conhecimento no mercado de trabalho local”, conclui.

Além do curso de Direito, o Campus Óbidos da Ufopa oferece a Licenciatura em Pedagogia, com 40 vagas anuais, no período noturno.

Conheça o site do Campus Óbidos: https://obidos.ufopa.edu.br/obidos/.

PSR 2026 – Gratuitas, as inscrições para o Processo Seletivo Regular 2026, principal forma de ingresso na Ufopa, serão feitas exclusivamente pela Internet até o dia 16 de janeiro de 2026, na página de inscrição: https://psr2026.ufopa.edu.br/. A seleção será feita utilizando a maior nota obtida pelo candidato em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizada entre os anos de 2022 e 2025.

Saiba mais informações sobre duração, perfis dos egressos e oportunidades no Catálogo de Cursos da Ufopa.

