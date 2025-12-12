ÓBIDOS: Relatora da CPI da CMO apresenta relatório final sobre empréstimo de R$ 20 milhões

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Óbidos (CMO) apresentou, nesta segunda-feira, dia 15, o relatório final dos trabalhos de apuração referentes ao empréstimo no valor de R$ 20 milhões, contratado pela Prefeitura Municipal de Óbidos junto ao Banco do Brasil.

O relatório foi apresentado pela vereadora Izalina Alves, relatora da CPI, e aprovado pelos demais membros da comissão, os vereadores Robson Souza e Nael Vasconcelos. No documento, foram indicados indícios de irregularidades relacionadas ao objeto investigado, motivando o encaminhamento das conclusões para análise dos órgãos de controle competentes.

Após a apresentação do relatório, foi realizada uma Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Óbidos para apreciação e votação do documento pelos demais vereadores. Ao final da sessão, o relatório foi aprovado por unanimidade, com a decisão de encaminhá-lo oficialmente para as instâncias responsáveis, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.

De acordo com a deliberação do Legislativo municipal, o relatório da CPI será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas da União (TCU), além de outros órgãos de controle, que poderão dar prosseguimento às análises e eventuais medidas legais decorrentes das conclusões apresentadas.

www.obidos.net.br – Fonte: Câmara Municipal de Óbidos