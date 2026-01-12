Concurso Público da Sefa no Pará está com inscrições abertas

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) iniciaram terça-feira (13). O certame oferta 286 vagas imediatas, com salários que podem chegar até R$ 16,6 mil.

O concurso é organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e exige nível superior completo em qualquer área de formação.

Confira abaixo os salários iniciais para cada área:

Auditor Fiscal de Receitas Estaduais - salário inicial de R$ 16.659,63.

salário inicial de Fiscal de Receitas Estaduais - salário inicial de R$ 13.161,11.

salário inicial de Analista - salário inicial de R$ 3.104,35

Inscrições

As inscrições para o concurso da Sefa seguem abertas de 13 de janeiro até as 17h de 13 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fadesp.

A taxa de inscrição é de R$ 114,19 para os cargos de auditor fiscal e fiscal de receitas (área-fim), e de R$ 104,19 para os de analista fazendário (área-meio).

O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência doméstica, com pedidos a serem feitos no início do período de inscrições.

Para se inscrever, é necessário realizar um cadastro na plataforma da Fadesp com dados pessoais, como RG, CPF e outros.

