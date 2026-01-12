Jovens apostam em qualificação profissional como caminho para realizar sonhos e construir o futuro

Ao investir na formação por meio do Programa Jovem Aprendiz, a MRN fortalece seu compromisso com o desenvolvimento de pessoas.

Transformar o presente e projetar um futuro melhor é o que move jovens de diferentes comunidades do Oeste do Pará. Por meio do programa Jovem Aprendiz, desenvolvido pela MRN, 15 jovens de Porto Trombetas e 51 de comunidades próximas, irão adquirir experiência profissional nos cursos de Mantenedor de Sistemas de Automação Industrial e Eletricista Industrial, durante em média de 1 ano e 5 meses.

Moradora da comunidade Boa Vista, Raíssa Amaral, de 20 anos, enxerga a experiência como um marco para o futuro. “Quero sugar o máximo de conhecimento possível para transformar tudo isso em ação. A ideia é aprender na área elétrica, conquistar estabilidade e, com isso, conseguir custear minha faculdade de finanças e garantir um futuro melhor para mim e para o meu filho”, afirmou.

Para Edjaldo Cordeiro, de 20 anos, morador da comunidade Abuí, a oportunidade tem um significado especial ligado à família. “Era algo que o meu pai sempre quis que eu fizesse. Estar aqui é uma forma de dar orgulho a ele e à minha família. Sei que os desafios vão existir, mas com dedicação e disciplina dá para construir uma trajetória bonita e de exemplo”, destacou com emoção.

A noção de oportunidade como ponto de virada também aparece no relato de Jian Gomes, de 20 anos, morador da comunidade Boa Esperança, na região do Lago do Batata. “É uma chance que precisa ser abraçada da melhor forma possível. É um grande passo, uma virada de chave na minha vida, uma oportunidade de crescimento e de entrar no mercado de trabalho”, relatou.

Já para Thais de Jesus, de 18 anos, moradora da comunidade Boa Vista, a experiência representa o início de um sonho maior. “Nunca pensei que chegaria até aqui. Vejo isso como uma porta de entrada para outros sonhos. Sei que vão existir desafios, mas quero aprender, buscar conhecimento e superar cada um deles”, afirmou entusiasmada.

As trajetórias desses jovens se conectam a iniciativas de formação desenvolvidas pela MRN, que buscam ampliar oportunidades e preparar novos talentos para o mercado de trabalho. Segundo Lidiane Simões, analista de Recursos Humanos e responsável pelo Programa Jovem Aprendiz, o impacto vai além da experiência profissional. “Quando falamos de responsabilidade social, falamos de olhar para as pessoas, entender suas realidades e oferecer qualificação. Isso gera impacto econômico, social e educacional para o jovem, para a família e para a comunidade”, explicou.

Ao investir em qualificação profissional e acompanhamento, a MRN fortalece seu compromisso com o desenvolvimento de pessoas, oferecendo oportunidades que ajudam jovens a ampliar perspectivas, construir autonomia e transformar sonhos em projetos de vida possíveis.

FONTE: Comunicação/MRN