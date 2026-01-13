NOTA DE PESAR – Falecimento de Ronaldo Simões Pantoja (Caxinga)

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Simões Pantoja, carinhosamente conhecido como Caxinga, ocorrido neste sábado, 17 de janeiro de 2026, em Óbidos.

Ronaldo Caxinga foi um grande futebolista obidense e deixou seu nome marcado na história do esporte local. Atuou por muitos anos no Paraense Esporte Clube, onde construiu uma trajetória de dedicação, talento e amor ao futebol. Reconhecido como um dos melhores jogadores de futebol de Óbidos, proporcionou inúmeras alegrias aos torcedores e ao seu time do coração. Neste ano, teve a justa honra de receber homenagens do clube durante o Campeonato Obidense de Futebol, reconhecimento merecido por sua contribuição ao esporte. Ronaldo era também servidor público municipal, aposentado.

Neste momento de dor e saudade, a equipe do Site www.obidos.net.br se solidariza com familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda.

Nossas mais sinceras condolências.

www.obidos.net.br