Arena do bairro Bela Vista é entregue para a comunidade local com nova estrutura

Ato de entrega foi realizado no sábado, 17, com jogos comemorativos.

O bairro Bela Vista dispõe agora de um campo de futebol iluminado, com arquibancadas e cercado com alambrado para a prática do tradicional futebol de “pelada”.

A Arena Bela Vista, como o espaço foi denominado, foi entregue oficialmente na noite de sábado (17) com a presença de lideranças do bairro, representantes de times de futebol e da população em geral, que acompanharam o ascender dos refletores e ocuparam as arquibancadas construídas para dar mais conforto para os espectadores.

O prefeito Jaime Silva participou da entrega e destacou a importância do investimento para a promoção do esporte e lazer.

“Essa arena vai beneficiar não só os moradores do bairro Bela Vista, mas times de futebol de outros bairros da cidade que já estão solicitando vaga para jogar aqui. Por isso, fizemos questão de repassar a administração para os próprios moradores que vão organizar o calendário de jogos e demais eventos que serão realizados aqui por igrejas, associações e demais entidades do bairro. Essa arena trará muitos benefícios para quem reside nessa região”, disse Jaime Silva.

O vice-prefeito e secretário de Esporte e Lazer, Jalico Aquino, explicou que as alterações no projeto inicial da arena foram discutidas com o bairro que optou por priorizar o campo sem gramado para sediar outros eventos no novo espaço.

“O campo ‘descascado’, como costumamos chamar, foi uma alternativa discutida com os moradores do Bela Vista, devido à intenção das organizações aqui do bairro de realizarem outros eventos aqui, o que seria impossível se colocássemos o gramado. Além de mantermos o futebol tradicional, o campo vai poder receber não só jogos, como outros eventos culturais, religiosos etc. No mais, o projeto original foi mantido com as arquibancadas, iluminação e alambrado”, falou Jalico.

Ricardo Vieira é um dos coordenadores do projeto “Amiguinhos do Pebol”, que atende crianças de vários bairros da cidade com aulas de futebol. Ele comemorou a entrega da arena que será utilizada também para atender projetos sociais.

“A gente sabe que hoje a gente enfrenta dificuldades pra encontrar campos e quadras na cidade com disponibilidade, principalmente campo de futebol. Hoje, com a entrega dessa arena maravilhosa, vamos ter a oportunidade de colocar as nossas crianças para praticar o futebol e ampliar o número de crianças atendidas pelo nosso projeto, livrando essa geração do mundo das drogas e de outras atividades que não agregam em nada”, ressaltou Ricardo.

Sara Ferreira, representante do time de futebol feminino do bairro Bela Vista, também celebrou a entrega do espaço que será fundamental para alavancar as competições do futebol feminino.

“Estamos gratos por contar agora com esse espaço onde vamos poder fazer os nossos eventos, os nossos jogos com os outros times femininos, evitando que a gente precise sair daqui pra outros bairros. Além disso, a arena está sendo entregue para o nosso bairro, o que torna esse momento ainda mais especial”, comemorou.

O Governo Municipal, atendendo à indicação dos moradores, vai fazer outras adaptações, como a construção de banheiros e outros ajustes ao entorno da arena que, em breve, deverá ser batizada com um nome indicado pelos próprios moradores do Bela Vista.

FONTE: Comunicação/PMO - Por Érique Figueredo e Fotos Odirlei Santos