Pré Carnapauxis 2026: Bloco Águia Negra leva multidão ao tradicional arrastão de domingo em Óbidos

O clima de carnaval tomou conta das ruas de Óbidos neste domingo, dia 18 de janeiro, com a realização do tradicional arrastão do Bloco Águia Negra, um dos momentos mais aguardados do pré Carnapauxis 2026. A concentração reuniu uma verdadeira multidão de brincantes, moradores e visitantes, que acompanharam o percurso em um clima de muita alegria e animação.

O evento teve início no final da tarde, na Sede do Bloco, localizada no bairro Cidade Nova. Ao som de muita música e com a energia contagiante dos foliões, o Águia Negra mostrou mais uma vez a força da sua tradição e o forte envolvimento da comunidade com a agremiação, mantendo viva a cultura carnavalesca obidense.

No trio elétrico, a banda Manda Lazer comandou a festa, garantindo um repertório animado tanto no trio quanto no palco. A forte participação popular transformou o arrastão em um verdadeiro espetáculo a céu aberto, colorindo as ruas da cidade, Praça da Cultura e antecipando o clima do maior carnaval de rua da região.

A iniciativa reafirma o Bloco Águia Negra como uma das principais referências do carnaval de Óbidos, promovendo lazer, cultura e diversão, além de fortalecer a identidade cultural do município.

E a programação do pré Carnapauxis continua. Nesta segunda-feira, dia 21, será a vez do tradicional arrastão do Bloco Pai da Pinga, prometendo reunir ainda mais foliões.

Os dias oficiais do Carnapauxis 2026 acontecem de 11 a 17 de fevereiro. Ainda dá tempo de se preparar e participar de um dos melhores carnavais de rua da Amazônia. Óbidos já está em festa!

Galeria de Fotos....



